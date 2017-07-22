Анонс OPPO Ace2: мощный игровой смартфон с самой быстрой беспроводной зарядкой в мире
13 апреля 2020, 17:37
OPPO официально анонсировала флагман Ace2. Смартфон получил традиционный дизайн с отверстием под фронтальную камеру в дисплее, а также круглым модулем с четверной камерой. Толщина новинки 8,6 мм, а вес всего 185 грамм.
OPPO Ace2 оснащен OLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей, яркостью 1100 нит, сертификацией HDR10+ и высокой частотой обновления 90 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 91,8%. Присутствует защитное стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения.
Под капотом флагманский чипсет Snapdragon 865 с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и встроенная память стандарта UFS 3.0 с поддержкой Turbo Write and Host Performance Boost (HPB) для быстрого чтения и записи. Благодаря чипу Snapdragon 865 телефон поддерживает двухрежимное подключение 5G с роумингом, включенным в более чем 25 странах мира. Как и все флагманские телефоны 2020 года, OPPO Ace2 также поддерживает Wi-Fi 6. Кроме того 5G и Wi-Fi 6 можно объединить для достижения пиковых скоростей 2950 Мбит/с.
Компания утверждает, что смартфон поддерживает стабильную высокую частоту кадров и поставляется с хорошим временем автономной работы и отличным контролем температуры. Благодаря новому HyperBoost 3.0, Ace2 удается воспроизводить такие игры, как Peace Elite на стабильных 90FPS в течение длительного времени. Компания говорит, что пользователь сможет продолжать играть даже тогда, когда телефон заряжается, благодаря своей передовой технологии охлаждения 4D VC.
Ace2 также поддерживает голосовое управление во время игры с помощью смарт-помощника Breeno OPPO. Пользователь может настроить громкость, яркость и другие функции с помощью Breeno. Кроме этого телефон поддерживает стандарт 4D Game Vibration 2.0, который будет настраивать вибрации геймплея в соответствии с используемым оружием. Наконец, двойные стереодинамики и Dolby Atmos обеспечивают захватывающий звуков.
Камера на OPPO Ace2 представляет из себя 48-мегапиксельный датчик в паре 8-мегапиксельной 119-градусной ультра широкоугольной камерой, а также 2-мегапиксельный портретный объектив и черно-белую камеру на 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.
Флагман оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Кроме этого смартфон поддерживает самую быструю в мире беспроводную зарядку Super AirVOOC мощностью 40 Вт, которая позволит всего за пять минут зарядить смартфон на час использования. Также гаджет поддерживает обратную зарядку мощностью 10 Вт.
OPPO Ace2 начинается с $567 (42 000 руб.) для варианта 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM и 623$ (46 000 руб.) для варианта 8 ГБ и 256 ГБ ROM. Модель с характеристиками 12 ГБ RAM и 256 ГБ оценена в 652$ (48 000 руб.).
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