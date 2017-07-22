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Россияне стали больше посещать музыкальные сервисы с ноутбуков и ПК

13 апреля 2020, 18:27





Команда музыкального сервиса "Звук" провела исследования и проверила, что же изменилось в музыкальных предпочтениях россиян за последние три недели карантина. Оказалось, что эпоха изоляции формирует новые пики активного музыкального потребления, а вкусы людей напрямую зависят от жизненных реалий.

музыкальный сервис


Согласно данным сервиса, начиная с конца марта значительно упало число прослушиваний плейлиста «Вечеринка», зато подскочила популярность подборки «Останьтесь дома». Также, когда работа на дому стала обыденностью, пользователи стали использовать музыкальные композиции в качестве фона для продуктивной работы, а значит стал популярен плей-лист "Работа на удаленке". Спорт и медитация в четырех стенах также прочно вошли в повседневную жизнь, а с ними и плейлисты "Медитация" и "Быстрее, выше, сильнее".

музыкальный сервис


Аналитики "Звука" зафиксировали рост прослушивания композиций, где встречаются слова корона, карантин, вирус и призывы остаться дома. Подскочило и число прослушивания детских плейлистов, ведь детей дома также нужно чем-то занять
Чтобы занятым родителям было проще ориентироваться, «Звук» создал специальный детский раздел, где помимо прочего собрал плейлисты с песнями из мультфильмов и аудиосказки, которые помогут уложить малышей спать.

музыкальный сервис


Если говорить о жанровых предпочтениях, то здесь лидерами стали фоновые треки в жанре эмбиент и даунтемпо, помогающие быстрее заснуть. Все больше добавлений в личные коллекции у душевной музыки на русском -- шансона.

Тотальная удаленка меняет картину пользовательских привычек. Если еще в феврале люди часто слушали музыку в период с 7:00 до 9:00 утра, пока добирались до работы и учебы, то с 25 марта это время перестало быть пиком музыкальной активности. То же самое произошло и с вечерними будничными часами, которые раньше отличались динамичным потреблением: до пандемии в районе 19:00 был виден всплеск.

При этом, в режиме карантина и изоляции уверенно растет интерес людей к музыке в дневные часы -- с 11:00 до 16:00 и поздним вечером, перетекающим в ночь --
с 23:00 до 3:00. До карантина люди не могли позволить себе такую роскошь -- слишком высокий риск проспать работу. Новые реалии позволяют вставать позже, соответственно, и суточные музыкальные ритмы изменились.

Домашний образ жизни несколько изменили способ прослушивания музыки. По данным сервиса "Звук", люди гораздо больше стали заходить на сервис с помощью ноутбуков и компьютеров.



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