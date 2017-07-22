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Samsung рассматривает возможность установки на Galaxy S21 крупного сенсора (до 1/2") с поддержкой OIS

13 апреля 2020, 18:43


Ранее уже сообщалось, что Samsung рассматривает возможность использования подэкранной селфи-камеры на смартфоне Galaxy S21. Однако поток новостей не оборвался на этом. Позднее стало известно, что вендор не отказался от идеи использования камеры с высоким разрешением для получения снимков превосходного качества. Чтобы достичь поставленной цели, Samsung будет придерживаться традиционного подхода: использовать сенсор более крупного размера и/или применять средства оптической стабилизации изображения (OIS).


Galaxy S21 sensor


В настоящее время, согласно слухам, Samsung выбирает лучший вариант для установки селфи-камеры. Первый вариант связан с установкой сенсора с более крупной матрицей (1/2"), второй - применении оптической стабилизации (OIS). Для сравнения, этот сенсор намного крупней, чем который устанавливался на Galaxy S20 и S20 (1/3,2"). Еще один вариант для сравнения - смартфон S20 Ultra - там устанавливался еще более крупный 40 Мпк датчик (1/2,65").

Однако в запасе у Samsung есть и другой вариант обеспечить высокое качество снимка. Он связан с использованием средств оптической стабилизации (OIS). В этом случае в тираж может пойти сенсор меньшего размера (1/2.55"). «Меньше» - имеется в виду размеры основной камеры. Так, для задней панели на моделях Galaxy S10 и iPhone 11 Pro устанавливался сенсор размером 1/2,55".





Оба предложенных варианта справятся со съемкой при слабом освещении. За счет своего крупного размера предложенные сенсоры способны собирать значительно больше света, OIS позволит им пользоваться более длительной выдержкой. Это позволит эффективно устранять эффект дрожания рук.

В то же время по рынку уже ходят и другие слухи. Говорят, что нет особого смысла тратиться на покупку «флагманского смартфона» Galaxy серии S. По имеющимся данным, похожая сильная камера появится и на «квази-флагманских» моделях Samsung серии Galaxy A.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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