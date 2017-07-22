Вместе с флагманским смартфоном OPPO Ace2 сегодня было представлено и беспроводное зарядное устройство OPPO AirVOOC. Вокруг этого гаджета в последние дни ходило множество слухов, и вот наконец он официально анонсирован.
OPPO AirVOOC имеет дизайн, который предполагает горизонтальное размещение смартфона в зарядном устройстве. Справа расположен вентилятор, который обеспечивает охлаждение через скрытую боковую вентиляцию, снижая температуру до 39 градусов при зарядке смартфона. Уровень шума вентилятора составляет менее 22 дБА.
OPPO утверждает, что зарядное устройство может полностью зарядить OPPO Ace2 всего за 56 минут. Устройство также поддерживает беспроводную зарядку Qi и может использоваться для зарядки Qi-совместимых телефонов, обеспечивая выходную мощность до 10 Вт.
OPPO AirVOOC мощностью 40 Вт поступит в продажу 20 апреля. Цена зарядки - 35$ (2600 руб.).
Напомним, что OPPO сегодня официально анонсировала Ace2 - мощный игровой смартфон, который позволит наслаждаться мощными мобильными играми не беспокоясь о производительности и возможном перегреве устройства.
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