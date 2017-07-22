DARPA будет разрабатывать имплантат 'travel adapter', который защитит солдат от опасных бактерий
13 апреля 2020, 20:27
Исследовательское агентство DARPA, выполняющее заказы Минобороны США, объявило о старте новой программы по разработке «адаптера командировочных нагрузок» ('travel adapter'). Его планируется имплантировать в тело солдата, чтобы помочь ему быстро адаптироваться к нагрузкам, возникающим из-за быстрой смены часовых поясов при перелетах, смены воды и пищи и т.д.
Это устройство, как и любые другие проекты DARPA, будет разрабатываться с прицелом на войсковое применение. Цель нового проекта - помочь военнослужащим преодолевать нагрузки, которые возникают у них в связи с перемещениями по театру военных действий и за его пределами. Создаваемый «адаптер» должен помочь им снизить заторможенность в реакциях, которая возникает после перелетов, защитить от болезней, являющихся следствием приема непривычной пищи и воды.
Как отмечается в проекте DARPA, солдаты и военный персонал часто вынуждены сталкиваться с подобными проблемами. Им приходится пользоваться источниками воды и пищи в той стране, куда они были заброшены, им приходится контактировать с источниками, вызывающие заражение или заболевания. Самое распространенный пример - это диарея или понос. Это заболевание может носить достаточно тяжелый характер и требовать медицинского вмешательства.
Перелеты в другую страну приводят к смещению временных поясов и появлению заторможенности и усталости. Это снижает работоспособность человека в новых условиях, требует времени на адаптацию. У солдат часто нет этого времени. В серьезных случаях это может вызывать у них опасную дезориентацию в пространстве, стать причиной для истощения.
Решить эти проблемы должен «адаптер». Его разработку начинает DARPA. Это может быть препарат, который потребуется просто проглотить. Другой вариант - это может быть имплантат, который потребуется вживить в тело человека.
Полное название новой программы - Advanced Acclimation and Protection Tool for Environment Readiness (ADAPTER) - «Усовершенствованный инструмент для акклиматизации и защиты с целью обеспечения боеготовности в любых условиях окружающей среды» (ADAPTER). По мнению DARPA, такое устройство должно обеспечить повышенную сопротивляемость солдата к действию неблагоприятных бактерий, вызывающих диарею (понос). Благодаря новому устройству, солдат сможет быстро переключиться с одного часового пояса на другой без побочных эффектов, легко совершая перелеты со значительной сменой часовых поясов.
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