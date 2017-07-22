Palit Microsystems сообщила о начале продаж в России новой модели видеокарты серии KalmX - GeForce GTX 1650. Palit GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением и продвинутой мощной архитектурой Turing обеспечивает высокую производительность при полностью бесшумном использовании видеокарты.
Palit GeForce GTX 1650 на архитектуре NVIDIA Turing обещает ее обладателю высокую производительность. Как отмечают в компании, этот показатель у новой модели в два раза выше, чем у GeForce GTX 950 и на 70% больше, чем у GeForce GTX 1050.
Потребление видеокарты Palit GeForce GTX 1650 составляет 75 Вт, что в 1,4 раза превышает энергоэффективность графических процессоров предыдущего поколения и обеспечивает высокую производительность при почти бесшумной работе.
Palit GeForce GTX 1650 KalmX оснащена пассивным кулером, а медное основание радиатора отлично отводит тепло от графического процессора с помощью двух никелированных тепловых трубок. Этой видеокарте не требуется внешнее питание, так что ее можно применять и в компактных ПК.
Стоимость новинки 12 500 рублей.
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