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Пользователи Samsung Galaxy S20 Ultra сообщили о массе проблем в работе смартфона

13 апреля 2020, 22:45




Пользователи дорогостоящего флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra сообщили о массе проблем, с которыми им приходится сталкиваться при повседневном использовании смартфона. Больше всего жалоб к модели, работающей на чипсете Exynos 990, которая продается в большинстве стран мира. В числе наиболее частых замечаний пользователей - проблемы с автофокусом, производительностью батареи и охлаждением.

Пользователи Samsung Galaxy S20 Ultra сообщили о массе проблем работе смартфона


Пользователи Galaxy S20 Ultra даже создали специальное сообщество в Twitter, где они делятся своими проблемами, связанным с флагманом. Наиболее распространенная из них - это неполадки с автофокусом на основной камере. Он работает медленно, а иногда камера и вовсе не может зафиксировать фокус, несмотря на то, что компания уже выпустила обновление, чтобы исправить эту проблему.

Пользователи Samsung Galaxy S20 Ultra сообщили о массе проблем работе смартфона


Вторая основная жалоба - это перегрев телефона. Больше всего на перегрев жалуются пользователи 4G-версии. Также пользователи жалуются на производительность батареи Galaxy S20 Ultra, которая садится слишком быстро. Это странно, учитывая, что новые флагманы имеют на борту батарею емкостью 5000 мАч.

Кроме того, пользователи смартфонов с чипсетом Exynos 990 постоянно сообщают о плохой производительности, в то время как Samsung утверждает, что она ничем не отличается от производительности Snapdragon 865.

Остается только надеяться, что компания в скором времени исправит все эти проблемы, выпустив обновление программного обеспечения. Ведь телефон стоимостью 1400$ (103 000 руб.) должен быть почти безупречным.



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