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Asus возрождает NVIDIA GeForce GT 710, оснащенную четырьмя портами HDMI

13 апреля 2020, 23:11


Услышав сегодня среди новинок плату для дискретной графики NVIDIA GeForce GT 710, многие подумают, что земля сошла с оси. Как? Откуда? Эта плата появилась на рынке в январе 2016 года. Тогда она была интересна многим пользователям, включая геймеров, позволяя в 10 раз ускорить производительность в любимых приложениях по сравнению со встроенной графикой. Благодаря GeForce Experience, удавалось ускорить игровой процесс до 80%, обеспечивая надежную и стабильную работу.

Но, судя по недавно выпущенному анонсу, ASUS серьезно продумала новый шаг. Она уже имеет в своем арсенале шесть различных вариантов графической платы GeForce GT 710. Но в ASUS посчитали, что этого недостаточно. Как отмечает японское издание Hermitage Akihabara, ASUS без особой помпезности незаметно добавила в свой портфель еще одно решение - седьмой вариант на базе NVIDIA GeForce GT 710.


GT710-4H-SL-2GD5


Новая плата Asus GeForce GT 710 поставляется под наименованием GT710-4H-SL-2GD5. Плата имеет традиционный, однослотовый дизайн с пассивным охлаждением и размерами 167х105х19 мм. Главная особенность GeForce GT 710 - она не требует слота PCIe 3.0 для установки. Плата поставляется с интерфейсом PCIe 2.0x1, позволяя устанавливать ее на материнских платах прошлого поколения, не имеющих слота PCIe 3.0.




В возрожденной версии используется чип GK208, оснащенный 192 ядрами CUDA с тактовой частотой до 954 МГц. Объем встроенной памяти GDDR5 составляет 2 Гбайт, данные передаются по 64-битной шине, работающей на частоте 5,012 МГц.

Но в чем изюминка запуска? Новая GeForce GT 710 - это совсем не та видеокарта, на которой захочет сегодня играть продвинутый геймер. Она скорей рассчитана на пользователей, которые хотят нарастить свои возможности, сдерживаемые из-за использования встроенной графики.

Главная новая фишка платы - возможность подключения до четырех мониторов одновременно. Точнее: GT710-4H-SL-2GD5 поставляется с четырьмя портами HDMI, что позволяет подсоединить до четырех мониторов 4K.


GT710-4H-SL-2GD5


Но следует учесть особенности. Если GT710-4H-SL-2GD5 подключена к одному монитору, то она поддерживает работу на частоте 60 Гц. При одновременном использовании двух или более мониторов, частота обновления падает до 30 Гц. Такой эффект объясняется использование микроархитектуры Kepler в графических процессорах NVIDIA.

Первоначально Kepler не поддерживал стандарт HDMI 2.0, который требуется для передачи 4K при 60 Гц через порт HDMI. Благодаря технологии chroma subsampling, Nvidia смогла повысить возможности выдачи, обеспечив новые характеристики. Теперь они доступны рынку.



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