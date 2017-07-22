NASA построит карты коралловых рифов в океане с помощью игры NeMO-Net
13 апреля 2020, 23:45
Проблема выявления и классификации коралловых рифов давно значится в числе приоритетных задач для человечества. Сейчас изучение поселений коралловых рифов, их динамики ведется с использованием снимков, полученных из космоса. Но на этом пути есть серьезная проблема.
Ее разъяснение недавно появилось со стороны NASA. Представители космического агентства разъяснили, что у них имеются сейчас все возможности и технологии для получения трехмерных изображений коралловых рифов в океане. В распоряжении исследовательского центра NASA в Калифорнии есть необходимые приборы, которые позволяют наблюдать за изменениями, происходящими с коралловыми рифами. Наблюдение возможно, даже несмотря на оптические искажения на снимках, вызываемые волнением водной поверхности. В результате NASA получает трехмерные изображения морского дна мирового океана, на котором нанесены изображения коралловых рифов и колонии морских растений.
Но существует проблема. Она состоит в том, что для их идентификации и классификации рифов необходимо использовать труд человека. Несмотря на простоту задачи распознавания рифов, достоверно выполнить эту задачу может только человек.
Поэтому в NASA объявили о выпуске игры под названием «NeMO-Net». Геймплей связан с захватом игроком колоний коралловых рифов. Занимаясь этим, геймеры показывают, как идентифицировать и классифицировать захваченные ими рифы. По мнению представителей NASA, игра доступна для понимания даже самым маленьким. Они смогут играть и помогать ученым в процессе сортировки данных об океане.
Название игры взято по имени нейронной, мультимодальной сети, на базе которой она построена. В процессе игры участники помогает обучить суперкомпьютер NeMO-NET. Он учится распознавать коралловые рифы из тех элементов, которые ему указывают игроки. Со временем суперкомпьютер узнает, что представляет собой каждый элемент кораллового рифа. В результате формируется их классификация. Ее создают вручную игроки, прокладывая себе путь в процессе освоения территорий.
В игре применяются изображения с низким разрешением. Однако после пройденного тренировочного процесса суперкомпьютер работает с изображениями, имеющими «беспрецедентно высокое разрешение». Полученные в результате карты дна океана будут использоваться учеными для изучения жизни коралловых рифов и для оказания помощи защитникам природы.
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