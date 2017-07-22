Компания Asus представила новый игровой монитор TUF Gaming VG279Q1R. Новинка может похвастаться очень небольшим временем отклика и высокой частотой обновления, но имеет достаточно невысокое разрешение.
Asus TUF Gaming VG279Q1R построен на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 1920х1080 пикселей. Монитор характеризуется небольшим временем отклика в 1 мс и максимальной частотой обновления 144 Гц. Он обеспечивает 72% охват цветового пространства NTSC, имеет привычно широкие для такого типа панелей углы обзора по вертикали / горизонтали в 178°/178° и предлагает пиковую яркость 250 кд/м².
В мониторе предусмотрены два 2-Вт стереодинамика, есть по два порта HDMI v1.4, DisplayPort 1.2 и 3,5-мм аудиоразъём. Новинка поддерживает технологию Low Blue Light, снижающую вредное для глаз излучение в синей части спектра и предлагает целый ряд технологий, облегчающих гейминг. К последним, к примеру, можно отнести Extreme Low Motion Blur, уменьшающую размытость в динамичных сценах, и снижающую задержку отклика GameFast Input. Предусмотрен здесь и игровой режим GamePlus, дающий пользователям перекрестие прицела, таймер, счётчик FPS и функцию выравнивания картинки в системе с несколькими мониторами.
В компании пока не стали называть стоимость Asus TUF Gaming VG279Q1R, но, судя по характеристикам монитора, она явно не будет превышать $300 (22 000 рублей).
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