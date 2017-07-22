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Asus представила недорогой игровой монитор TUF Gaming VG279Q1R

14 апреля 2020, 09:00




Компания Asus представила новый игровой монитор TUF Gaming VG279Q1R. Новинка может похвастаться очень небольшим временем отклика и высокой частотой обновления, но имеет достаточно невысокое разрешение.

Asus TUF Gaming VG279Q1R


Asus TUF Gaming VG279Q1R построен на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 1920х1080 пикселей. Монитор характеризуется небольшим временем отклика в 1 мс и максимальной частотой обновления 144 Гц. Он обеспечивает 72% охват цветового пространства NTSC, имеет привычно широкие для такого типа панелей углы обзора по вертикали / горизонтали в 178°/178° и предлагает пиковую яркость 250 кд/м².

Asus TUF Gaming VG279Q1R


В мониторе предусмотрены два 2-Вт стереодинамика, есть по два порта HDMI v1.4, DisplayPort 1.2 и 3,5-мм аудиоразъём. Новинка поддерживает технологию Low Blue Light, снижающую вредное для глаз излучение в синей части спектра и предлагает целый ряд технологий, облегчающих гейминг. К последним, к примеру, можно отнести Extreme Low Motion Blur, уменьшающую размытость в динамичных сценах, и снижающую задержку отклика GameFast Input. Предусмотрен здесь и игровой режим GamePlus, дающий пользователям перекрестие прицела, таймер, счётчик FPS и функцию выравнивания картинки в системе с несколькими мониторами.

В компании пока не стали называть стоимость Asus TUF Gaming VG279Q1R, но, судя по характеристикам монитора, она явно не будет превышать $300 (22 000 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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