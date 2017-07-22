Samsung Galaxy S20 отметится самыми низкими продажами в новейшей истории серии
14 апреля 2020, 09:37
Samsung Galaxy S20 не только стал большим обновлением флагманского Galaxy S10, но и получил заметно более высокий ценник. И, если прошлогодний флагман Samsung можно было купить за $749-$999, то стоимость Galaxy S20 начинается от $999. Добавьте в этот рецепт вызванный коронавирусом кризис, и вы поймёте, что продажи этого смартфона будут далеки от рекордных.
It is expected that the sales of the Galaxy S20 series will create the lowest record of the Galaxy S series in recent years. Many people point the main factor to Corona-19, but is this really the case?
Более того, по словам хорошо известного информатора под ником Ice Universe, объёмы продаж нового флагмана не просто невысоки, они ужасны. Samsung Galaxy S20 может отметиться самыми низкими продажами среди всех смартфонов серии Galaxy S, выпущенных за последние годы. Многие люди могли бы подумать, что такие плачевные результаты связаны с пандемией коронавируса, но Ice Universe, как и его подписчики, сомневаются в этом.
Как мы уже говорили в самом начале, одной из ключевых причин провальных продаж Samsung Galaxy S20 может стать чрезвычайно высокая стоимость смартфона. Конечно, за эти деньги гаджет предлагает отличный дисплей, поддержку 5G и заметно улучшенные по сравнению с предшественником камеры. Но в текущих условиях пользователи просто не готовы платить за смартфон такие деньги.
Более того, судя по проведённому Wave7 Research исследованию, Samsung Galaxy S20 не мог похвастаться высокими продажами задолго до начала пандемии. Причём такая ситуация наблюдалась как в США, так и на родине Samsung, в Южной Корее. А теперь ситуация усугубилась ещё и коронавирусом, вызвавшим резкое снижение продаж смартфонов по всему миру. При этом в сети всё чаще появляются жалобы на неадекватную работу установленного в смартфоне чипсета Exynos 990, и подписчики Ice Universe уверены, что одна из причин провала флагмана кроется ещё и в очень неудачной фирменной SoC корейцев.
В то же время, всё это не касается более дорогой модели - Galaxy S20 Ultra. 100-кратный зум и 108-Мп основной сенсор сделали этот смартфон чрезвычайно популярным. Спрос настолько высок, что Samsung спешно увеличивает объёмы производства некоторых компонентов, используемых в камерах Galaxy S20 Ultra.
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