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Для будущего смартфона Oppo A92s будет использован блок камер необычной формы

14 апреля 2020, 10:29


В Интернете появилась информация о предстоящем выпуске будущей модели смартфона Oppo A92s, относящейся к среднему ценовому диапазону. Уже известно, что он будет поддерживать работу в сетях 5G благодаря использованию чипсета MediaTek Dimensity 800 5G, его дисплей будет поддерживать частоту считывания касаний 120 Гц, что позволит не только повысить удобство работы со смартфоном, а также сделает гаджет приятным для мобильных игр.

Отмечается, что чипсет MediaTek Dimensity 800 5G относится к числу среднего ценового диапазона. По своим функциональным возможностям он серьезно уступает Snapdragon 865, который будет применяться для флагманской модели Oppo Ace 2.


Oppo A92s


Для новой модели Oppo A92s будет использоваться 6.57-дюйм LCD-дисплей с частотой разрешения 60 Гц. Модуль считывания касаний будет работать на частоте 120 Гц. Среди других аппаратных характеристик: память LPDDR4X RAM и система хранения UFS 2.1. Предусмотрена установка батареи 3890 мАч, для ее зарядки потребуется источник питания 18 Вт, поддерживающий технологию Power Delivery.




Эксперты отмечают необычный, уникальный дизайн блока камер. Он имеет квадратную форму и располагается на тыльной стороне гаджета. Внутри блока находится светодиодная вспышка.


Oppo A92s


Среди других характеристик названы: рабочая частота 8-ядерного процессора, являющегося частью чипсета Mediatek Dimensity 800, составит 2 ГГц. Четыре вычислительных ядра будут находиться на стороне Cortex-A76, остальные четыре - Cortex-A55. Предусмотренный объем оперативной памяти составит 6/8/12 Гбайт, объем хранилища - 128 Гбайт или 256 Гбайт.

Камерный блок будет представлен комбинацией из 48 Мпк основной камеры + 8 Мпк камеры с ультраширокоугольным объективом + 2 Мпк сенсора для фоновой съемки + 2 Мпк датчика для макросъемки. На фронтальной части будут установлены две камеры - основная 16 Мпк и вспомогательная 2 Мпк.

Смартфон получит 6,57 дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080p, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания с правой стороны, регулятор громкости - с левой стороны.



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