Приложение Google Camera Go впервые появилась на смартфоне Nokia 1.3, работающем на ОС Android Go. Этот бюджетник был анонсирован в марте текущего года, и на сегодня это единственный смартфон с этим приложением. Как удалось выяснить исследователям, Google тестирует функцию HDR для этого приложения, чтобы бюджетные смартфоны наконец смогли делать качественные фото.
Исследователи извлекли Google Camera Go APK из прошивки Nokia 1.3, что позволило им обнаружить, что в приложении есть кнопка переключения в режим HDR, но по факту она не функционирует. Возможно, что эта функция начнет работу после будущего обновления приложения.
Возможность HDR-фотографии на смартфонах стоимостью около 100$ (7500 руб.) может в разы улучшить качество снимков, снятых на них. Для людей, не готовых платить большие деньги за смартфон, это может стать сбывшейся мечтой, ведь, как правило, такие смартфоны не поддерживают уже широко известное приложение Google Camera.
Обладателям бюджетных смартфонов лишь остается надеяться, что в Google Camera Go действительно заработает режим HDR, а разработчики Google оптимизируют работу приложения для других бюджетных смартфонов.
Вопрос еще и в том, будут ли владельцы бюджетных смартфонов экспортировать Google Camera Go на свои устройства, ведь по большей части подобными нюансами интересуются гики и технические энтузиасты, которые не стремятся приобретать бюджетные смартфоны. Обладатели же бюджетников в большинстве своем не слишком интересуются техническими усовершенствованиями своего смартфона. Этой категории людей нужна лишь стабильная связь и интернет-доступ.
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