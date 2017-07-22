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ADATA добавила в линейку PG SPECTRIX D50 новые модели с большей производительностью

14 апреля 2020, 12:50




Компания ADATA анонсировала обновление линейки модулей памяти PG SPECTRIX D50. В скором времени на рынок должны выйти модули DDR4-4800 и DDR4-4600, а максимальная ёмкость планок теперь будет достигать 32 ГБ. Как отмечают в компании, XPG SPECTRIX D50 обладает элегантным дизайном и отличной производительностью, которая вызовет восторг у геймеров.

ADATA добавила в линейку модулей памяти PG SPECTRIX D50 новые модели


ADATA XPG SPECTRIX D50 поддерживает новейшие платформы Intel и AMD. Отдельно стоит остановиться на конструкции модуля, поскольку он оснащен прочным радиатором с толщиной стенки 2 мм, куда встроен рассеиватель RGB-подсветки. XPG SPECTRIX D50 поддерживает Intel XMP 2.0 для беспроблемного и стабильного разгона без необходимости входить в BIOS.

ADATA добавила в линейку модулей памяти PG SPECTRIX D50 новые модели


Модули имеют элегантный дизайн и оснащены панелью с RGB-подсветкой, что добавит технологической эстетики любому современному игровому ПК. С приложением XPG RGB Sync или программным обеспечением RGB от крупного бренда материнской платы пользователи могут переключаться между тремя режимами RGB - это Static, Breathing и Comet. Пользователи также могут установить его в режим музыки для синхронизации с их любимыми песнями.

ADATA добавила в линейку модулей памяти PG SPECTRIX D50 новые модели


Новые модули памяти будут доступны в продаже с начала мая.



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