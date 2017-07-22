Трамп выступил против инициативы Apple-Google совместно бороться с коронавирусом
14 апреля 2020, 13:20
На прошлой неделе THG.ru уже сообщал, что Apple и Google решили совместно бороться с COVID-19. Они предложили создать программу и выстроить инфраструктуру, которые помогут отслеживать контакты людей с выявленным заболеванием.
Напомним, согласно планам Apple и Google, они предложили создать систему, позволяющую анонимно отслеживать через телефон появление в непосредственной близости от пользователя других людей. Информация об анонимных контактах будет храниться в базе данных на телефонах в течение нескольких недель. Если один из участников контакта в дальнейшем получит положительный результат на тест по коронавирусу, то система отслеживание контактов сообщит об этом пользователям. Все люди, имевшие в прошлом контакт с заболевшим, будут предупреждены.
Разработчики ожидают, что полученная информация подскажет людям необходимость пройти тестирование. Тем самым будет предотвращено дальнейшее распространение болезни.
Если врач выявит, что среди обратившихся также обнаружено лицо, заболевшее COVID-19, то также будут уведомлены все, с которыми у него были близкие контакты в течение предыдущих двух недель.
Трамп против
По мнению Apple и Google, эти компании готовы выстроить идеальную систему. Ее применение поможет эффективно бороться с распространением эпидемий.
Однако после этого объявления в полемику вступил президент США Трамп. Он заявил, что предложенная система имеет "очень серьезные конституционные проблемы" в связи с предлагаемым вариантом использования смартфонов Apple и системы отслеживания контактов Google.
Сообщалось, что совместные работы Apple и Google по разработке новой системы уже начались с конца марта. Начиная с мая, станут доступны API, подготовленные Apple и Google. На их базе государственные организации здравоохранения США могут начать разработку приложений. В дальнейшем они появятся в App Store и Google Play Store. Приложения будут работать только в определенных регионах США.
Но это не все. Уже в этом году обе мобильные платформы Apple и Google получат обновление, которое позволит пользователям подключаться к отслеживанию контактов без необходимости устанавливать соответствующее приложение на свой смартфон. Сбор данных будет осуществляться средствами Bluetooth LE. Собранная информация будет использоваться только для создания базы данных с телефонами людей, находящихся в непосредственной близости от пользователя.
Однако президент США Трамп во время своего ежедневного брифинга по коронавирусу сделал в ответ заявление. Президент подчеркнул уникальность предложения Apple и Google, но заявил, что у многих людей могут возникнуть «большие конституционные проблемы» с ее использованием. Трамп сослался на опыт других стран и привел в качестве примера опыт Сингапура. Там попробовали внедрить аналогичную систему, однако затем эксперимент был прерван.
Как отметил Трамп, он готов обсудить в течение предстоящих четырех недель возможности предлагаемого сервиса. После этого он сможет быть уверен, что внедрение нового сервиса не приведет к возникновению «проблем».
Как пишет издание 9to5 Mac, проверяющие хотят убедиться, что собранные данные будут доступны только для органов общественного здравоохранения, участвующие в отслеживании контактов COVID-19. Им предстоит доказать, что другим пользователям никогда не станет известно имя человека, у которого было выявлено заболевание. Необходимо также убедиться, что ни Apple, ни Google не смогут получить какие-либо данные пользователя из базы отслеживания контактов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".