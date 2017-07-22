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Huawei запатентовала "умную" колонку с необычным дизайном

14 апреля 2020, 14:02




Huawei, лидер по патентным заявкам в мире, недавно зарегистрировала очередной патент во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Согласно опубликованным там документам, Huawei работает над "умной" колонкой с несколько непривычным дизайном.

Huawei запатентовала


Запатентованное устройство имеет сплюснутую овальную форму. На передней стороне расположены кнопки питания, регулировки громкости, Bluetooth и еще кнопка, которая, возможно, необходима для переключения музыкальных композиций. USB-порт расположен слева от разъема для зарядки. Слот для карт microSD находится здесь же неподалеку.

Huawei запатентовала


Смарт-колонка будет поддерживать голосовой помощник Celia, которым оснащены смартфоны серии Huawei P40. К сожалению, более подробные характеристики будущей новинки неизвестны, но уже сейчас, взглянув на дизайн устройства, можно сказать, что этот продукт будет отличаться от массы других на рынке.

Кроме того, на данный момент также неясно, планирует ли Huawei на самом деле выводить этот продукт на рынок, поскольку сейчас устройство находится лишь на ранних стадиях разработки. Нередко случается так, что запатентованные устройства, так и остаются всего лишь патентами, не получив своего физического воплощения. Правда, наличие вполне внятных изображений дает некоторую надежду на то, что Huawei все же ведет активную разработку новой "умной" колонки. Поживем - увидим.


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