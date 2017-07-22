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Colorful представила три новые видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6

14 апреля 2020, 14:48




Colorful представила три новые видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6. Эти новинки стали отличным дополнением к сериям видеокарт Battlex и iGame. Все три модели основаны на общей конструкции платы с фазой 3+1 VRM и моноблочным алюминиевым радиатором, который оснащен двумя вентиляторами.

Colorful представила три новых видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6


Базовая модель, не примкнувшая ни к одной из упомянутых выше линеек, имеет максимальную тактовую частоту 1590 Мгц. Эта видеокарта оснащена 6-контактным разъемом питания PCIe.

Colorful представила три новых видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6


Модель GTX 1650 GDDR6 BattleAx обладает яркой красно-черной расцветкой, а в остальном мало чем отличается от базовой модели в том, что касается дизайна. Максимальная тактовая частота GPU этой видеокарты 1710 МГц.

Colorful представила три новых видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6


Самая топовая модель из всех представленных - это, конечно же, iGame GTX 1650 D6 Ultra OC. Дизайн это карты мало чем отличается от двух предыдущих, если не учитывать наличие кулера с кожухом и металлической задней пластиной. Эта модель разгоняется до максимальной тактовой частоты в 1725 Мгц.

Все три модели работают с памятью GDDR6 и оснащены одним 6-контактным разъемом питания PCIe. Компания не раскрывает цены.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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