Colorful представила три новые видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6. Эти новинки стали отличным дополнением к сериям видеокарт Battlex и iGame. Все три модели основаны на общей конструкции платы с фазой 3+1 VRM и моноблочным алюминиевым радиатором, который оснащен двумя вентиляторами.
Базовая модель, не примкнувшая ни к одной из упомянутых выше линеек, имеет максимальную тактовую частоту 1590 Мгц. Эта видеокарта оснащена 6-контактным разъемом питания PCIe.
Модель GTX 1650 GDDR6 BattleAx обладает яркой красно-черной расцветкой, а в остальном мало чем отличается от базовой модели в том, что касается дизайна. Максимальная тактовая частота GPU этой видеокарты 1710 МГц.
Самая топовая модель из всех представленных - это, конечно же, iGame GTX 1650 D6 Ultra OC. Дизайн это карты мало чем отличается от двух предыдущих, если не учитывать наличие кулера с кожухом и металлической задней пластиной. Эта модель разгоняется до максимальной тактовой частоты в 1725 Мгц.
Все три модели работают с памятью GDDR6 и оснащены одним 6-контактным разъемом питания PCIe. Компания не раскрывает цены.
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