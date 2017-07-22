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nubia Red Magic 5G с уникальным 144-Гц дисплеем выходит на мировой рынок

14 апреля 2020, 15:12


Бренд RedMagic, возможно, покажется незнакомым многим, если не знать, что он является «дочерним» от более известного, родительского бренда ZTE - китайского производителя, одного из самых популярных среди государственных и муниципальных служащих материкового Китая. ZTE известна выпуском своих технологических новинок, отличающихся высокими техническими характеристиками и доступными ценами.

nubia Red Magic 5G - это новая модель компании nubia, работающая под брендом RedMagic. Новый смартфон стал недавно доступен для предварительного заказа. Цена нового флагмана - от 579 долл.


nubia Red Magic 5G


Главные достоинства смартфона - первый в мире 144 Гц дисплей и флагманский 8-ядерный процессор Kryo 585, изготовленный на 7 нм техпроцессе и размещенный на чипсете Snapdragon 865.

Дисплей имеет размер 6,7 дюйм. Он выполнен по AMOLED-технологии, которая позволяет иметь разрешение 2340х1080 пк, 388 PPI. Площадь экрана занимает 82,54%. Но самое важное - это феноменально высокая частота обновления экрана - 144 Гц. Такой дисплей появился на смартфонах впервые в мире.

Размер ОЗУ - 12 Гбайт, основной памяти - 256 Гбайт. Гаджет обеспечивает быструю зарядку 55 Вт. Разработчик рассматривает его как «мощный мобильный игровой центр и универсальный флагман».


nubia Red Magic 5G


В то же время эксперты отмечают, что выбор трехкамерной системы с основным сенсором Sony 64 Мпк, вероятно, все-таки не сможет обеспечить первенство среди смартфонов с премиальной фото подсистемой. Звуковая подсистема смартфона отличается достаточной громкостью и четкостью, но ее качество не настолько идеально, по мнению экспертов, чтобы наслаждаться мультимедиа на полную катушку.





Дизайн предусматривает наличие светящегося светодиодного логотипа RedMagic и подчеркивает линии задней панели. Сообщается, что внутри установлен настоящий турбовентилятор с вентиляцией воздуха по бокам телефона. Через них выталкивается, что создает особый эффект при пользовании гаджетом.

В целом, это будет один из самых доступных смартфонов на базе Snapdragon 865. Поэтому для геймеров это может оказаться удачной покупкой.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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