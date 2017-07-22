nubia Red Magic 5G с уникальным 144-Гц дисплеем выходит на мировой рынок
14 апреля 2020, 15:12
Бренд RedMagic, возможно, покажется незнакомым многим, если не знать, что он является «дочерним» от более известного, родительского бренда ZTE - китайского производителя, одного из самых популярных среди государственных и муниципальных служащих материкового Китая. ZTE известна выпуском своих технологических новинок, отличающихся высокими техническими характеристиками и доступными ценами.
nubia Red Magic 5G - это новая модель компании nubia, работающая под брендом RedMagic. Новый смартфон стал недавно доступен для предварительного заказа. Цена нового флагмана - от 579 долл.
Главные достоинства смартфона - первый в мире 144 Гц дисплей и флагманский 8-ядерный процессор Kryo 585, изготовленный на 7 нм техпроцессе и размещенный на чипсете Snapdragon 865.
Дисплей имеет размер 6,7 дюйм. Он выполнен по AMOLED-технологии, которая позволяет иметь разрешение 2340х1080 пк, 388 PPI. Площадь экрана занимает 82,54%. Но самое важное - это феноменально высокая частота обновления экрана - 144 Гц. Такой дисплей появился на смартфонах впервые в мире.
Размер ОЗУ - 12 Гбайт, основной памяти - 256 Гбайт. Гаджет обеспечивает быструю зарядку 55 Вт. Разработчик рассматривает его как «мощный мобильный игровой центр и универсальный флагман».
В то же время эксперты отмечают, что выбор трехкамерной системы с основным сенсором Sony 64 Мпк, вероятно, все-таки не сможет обеспечить первенство среди смартфонов с премиальной фото подсистемой. Звуковая подсистема смартфона отличается достаточной громкостью и четкостью, но ее качество не настолько идеально, по мнению экспертов, чтобы наслаждаться мультимедиа на полную катушку.
Дизайн предусматривает наличие светящегося светодиодного логотипа RedMagic и подчеркивает линии задней панели. Сообщается, что внутри установлен настоящий турбовентилятор с вентиляцией воздуха по бокам телефона. Через них выталкивается, что создает особый эффект при пользовании гаджетом.
В целом, это будет один из самых доступных смартфонов на базе Snapdragon 865. Поэтому для геймеров это может оказаться удачной покупкой.
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