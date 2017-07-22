Thermaltake выпустила кулеры TH ARGB Sync AIO для жидкостного охлаждения процессоров
14 апреля 2020, 15:45
Тайваньская компания Thermaltake, занимающаяся разработкой компьютерных корпусов, кулеров, радиаторов, систем жидкостного охлаждения и других аксессуаров для компьютера, объявила о выпуске кулеров TH240 ARGB Sync и TH120 ARGB Sync, предназначенных для жидкостного охлаждения процессоров. Обе модели относятся к типу устройств жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, all-in-one ("все в одном").
Как видно из названий, главным отличием между моделями является размер радиатора. Модель TH240 (CL-W286-PL12SW-A) поставляется с радиатором 240x120 мм, а TH120 (CL-W285-PL12SW-A) оснащена радиатором 120х120 мм.
Отличительной особенностью новых моделей жидкостных кулеров является использование вентиляторов, создающих высокое статическое давление. Высокая напорная мощность обеспечивается за счет использования контроллера, управляющего работой как самого вентилятора, так и светодиодной подсветки, сопровождающей его работу.
В новых моделях использован также новый насосный блок. Он имеет вид небольшого кубика. Его работа сопровождается светодиодной подсветкой на верхней части корпуса. Применяется ARGB-орнамент.
Скорость вращения насоса фиксированная и составляет 3300 об/мин. У каждого из используемых вентиляторов есть 4-контактные разъем PWM и 3-контактные разъемы ARGB.
Скорость вращения вентиляторов - до 1500 об/мин, пропускная способность - 59,28 куб.футов/мин. Новые кулеры могут устанавливаться на платы LGA115x и AM4.
Цены не обнародованы.
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