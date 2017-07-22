Google начала разработку собственного мобильного процессора Whitechapel
14 апреля 2020, 17:02
Сила экосистемы Apple состоит в том, что все мобильные iOS-устройств работают на собственных процессорах вендора - процессорах серии A. Теперь этой же позиции стали придерживаться многие вендора. Например, Samsung, которая имеет в своем арсенале собственные процессоры Exynos.
Другой крупных участник рынка - компания Microsoft.Недавно эта компания заявила, что начала проектировать собственные процессоры и собирается в скором будущем выпустить модель SQ1, которой будут оснащаться устройства Surface Pro X.
До сих пор «без дел» оставалась Google. Но как сообщает Axios, и этот вендор начал работы по созданию собственного мобильного процессора. Его кодовое название - Whitechapel. Ожидается, что новый чип будет применяться на будущих смартфонах серии Pixel и хромбуках Chromebook.
Согласно опубликованному отчету, Google тесно сотрудничает в вопросах разработки своего процессора с Samsung. Ожидается, что в основу будет положен 5-нм процессор Samsung, в том числе его функциональный набор.
Первые рабочие образцы начала получать в Google только в последние несколько недель. На основании этого можно предположить, что не стоит ожидать появления новых чипов на рынке в будущих устройствах Pixel ранее следующего года.
Мобильный процессор под кодовым названием Whitechapel будет иметь 8 ядер с архитектурой ARM. Планируется применять специальную аппаратную оптимизацию для поддержки технологии машинного обучения Google. В составе процессора будут также аппаратные блоки, отвечающие за высокое качество поддержки «всегда включенных» возможностей Google Assistant.
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