Cougar наконец-то собралась выпустить на рынок игровую гарнитуру Phontum Pro, которая была представлена миру еще два года назад на Computex 2018. Затем компания напоминала о ней еще раз в 2019 году и вот теперь момент, видимо, настал. Модель Phontum Pro - это премиум-версия гарнитуры Cougar Phontum. Новинка оснащена USB DAC в дополнение к 4-полюсному 3,5-мм входному разъему. При подключении к USB, один кабель обеспечивает аудио I / O и ARGB-подсветку.
Программное обеспечение Cougar UIX обеспечивает аудио драйверы класса Azalia-USB и централизованное приложение для управления аудио и подсветкой для гарнитуры.
Начинка самих наушников представляет из себя пару драйверов диаметром 53 мм, способных обеспечить звучание на частотах от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность наушников 98 дБ ± 3 дБ, а сопротивление 32 Ом. Наличие C-Media Xear3D DSP обеспечивает виртуальный 7.1 объемный звук.
Микрофон оснащен функцией активного шумоподавления, и имеет частотную характеристику от 100 Гц до 10 кГц с чувствительностью -47 ДБ ± 3 дБ. Шток микрофона отделяется от остальной части гарнитуры. Точных сроков выхода наушников компания не назвала.
Стоит напомнить, что в уже далеком 2018 на выставке Computex компания наряду с Phontum Pro представила и три других модели игровых наушников - Immersa 2, Havoc BT и Dive. Сама выставка Computex в этом году предварительно перенесена на осень из-за эпидемии коронавируса, которая бушует по всему миру.
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