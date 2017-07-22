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Cougar готова выпустить гарнитуру, анонсированную почти два года назад

14 апреля 2020, 17:34




Cougar наконец-то собралась выпустить на рынок игровую гарнитуру Phontum Pro, которая была представлена миру еще два года назад на Computex 2018. Затем компания напоминала о ней еще раз в 2019 году и вот теперь момент, видимо, настал. Модель Phontum Pro - это премиум-версия гарнитуры Cougar Phontum. Новинка оснащена USB DAC в дополнение к 4-полюсному 3,5-мм входному разъему. При подключении к USB, один кабель обеспечивает аудио I / O и ARGB-подсветку.

гарнитура Phontum Pro


Программное обеспечение Cougar UIX обеспечивает аудио драйверы класса Azalia-USB и централизованное приложение для управления аудио и подсветкой для гарнитуры.

Начинка самих наушников представляет из себя пару драйверов диаметром 53 мм, способных обеспечить звучание на частотах от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность наушников 98 дБ ± 3 дБ, а сопротивление 32 Ом. Наличие C-Media Xear3D DSP обеспечивает виртуальный 7.1 объемный звук.

гарнитура Phontum Pro


Микрофон оснащен функцией активного шумоподавления, и имеет частотную характеристику от 100 Гц до 10 кГц с чувствительностью -47 ДБ ± 3 дБ. Шток микрофона отделяется от остальной части гарнитуры. Точных сроков выхода наушников компания не назвала.

гарнитура Phontum Pro


Стоит напомнить, что в уже далеком 2018 на выставке Computex компания наряду с Phontum Pro представила и три других модели игровых наушников - Immersa 2, Havoc BT и Dive. Сама выставка Computex в этом году предварительно перенесена на осень из-за эпидемии коронавируса, которая бушует по всему миру.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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