На портале appleinsider.com был опубликован материал о редкой коллекции из ранних прототипов смарт-часов Apple Watches. Они были приобретены коллекционером и разработчиком из Италии Джулио Зомпетти во время распродаж, в которых участвовал с 2015 года.
Представленные образцы - это часть длительного процесса разработки, который ведет вендор при подготовке к выпуску будущей модели. Как и у всех производителей оборудования, далеко не все задумки, испытываемые на прототипах, доходят до серии. Поэтому чтобы отработать элементы будущей конструкции, проверить их на целесообразность и полезность, удобство применения и другие функции, в процессе разработки любых продуктов создается множество разных прототипов.
Изучение прототипов позволяет понять, какие цели подталкивали разработчиков на пути к созданию будущего изделия. На некоторых прототипов можно найти интересные решения. Не все из них потом были реализованы в конечном продукте. От некоторых элементов пришлось отказаться по той или иной причине.
В настоящее время в коллекции представлены шесть прототипов Apple Watch. Все образцы находятся в нерабочем состоянии. Со слов коллекционера, он собирается заняться починкой образцов. В дальнейшем он планирует продать коллекцию.
На вопрос о размере вознаграждения, который Зомпетти планирует получить от продажи прототипов, коллекционер ответил, что еще не определился с ценой. При этом он добавил, что «этот материал не имеет оценочной стоимости».
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