РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Итальянский коллекционер показал редкую коллекцию первых прототипов смарт-часов Apple Watch

14 апреля 2020, 17:50




На портале appleinsider.com был опубликован материал о редкой коллекции из ранних прототипов смарт-часов Apple Watches. Они были приобретены коллекционером и разработчиком из Италии Джулио Зомпетти во время распродаж, в которых участвовал с 2015 года.

Apple Watch прототип


Представленные образцы - это часть длительного процесса разработки, который ведет вендор при подготовке к выпуску будущей модели. Как и у всех производителей оборудования, далеко не все задумки, испытываемые на прототипах, доходят до серии. Поэтому чтобы отработать элементы будущей конструкции, проверить их на целесообразность и полезность, удобство применения и другие функции, в процессе разработки любых продуктов создается множество разных прототипов.


Apple Watch коллекция прототипов


Изучение прототипов позволяет понять, какие цели подталкивали разработчиков на пути к созданию будущего изделия. На некоторых прототипов можно найти интересные решения. Не все из них потом были реализованы в конечном продукте. От некоторых элементов пришлось отказаться по той или иной причине.

В настоящее время в коллекции представлены шесть прототипов Apple Watch. Все образцы находятся в нерабочем состоянии. Со слов коллекционера, он собирается заняться починкой образцов. В дальнейшем он планирует продать коллекцию.

Apple Watch прототип


На вопрос о размере вознаграждения, который Зомпетти планирует получить от продажи прототипов, коллекционер ответил, что еще не определился с ценой. При этом он добавил, что «этот материал не имеет оценочной стоимости».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

Читайте также:

  • DARPA будет разрабатывать имплантат 'travel adapter', который защитит солдат от опасных бактерий
  • CORSAIR выпустила игровую мышь премиум-класса DARK CORE RGB PRO
  • Apple продолжает разработку смарт-зарядки AirPower, добавив процессор A11
  • Huawei выпустила зарядник на основе нитрида галлия
  • Опрос Piper Sandler: 85% опрошенных подростков в США выбрали iPhone

    • следующая новость
    Redmi представила улучшенную версию популярных TWS наушников Redmi AirDots

    предыдущая новость
    Cougar готова выпустить гарнитуру, анонсированную почти два года назад

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Мониторинг температуры процессора: просто о важном Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 апреля, 2020

    Десктопный Intel Core i9-10900F оказался слабее мобильного AMD Ryzen 9 4900HS

    Анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: мощные флагманы за большие деньги

    Razer выпустила беспроводные наушники для фанатов покемонов

    Redmi представила улучшенную версию популярных TWS наушников Redmi AirDots

    Итальянский коллекционер показал редкую коллекцию первых прототипов смарт-часов Apple Watch

    Cougar готова выпустить гарнитуру, анонсированную почти два года назад

    Google начала разработку собственного мобильного процессора Whitechapel

    Thermaltake выпустила кулеры TH ARGB Sync AIO для жидкостного охлаждения процессоров

    nubia Red Magic 5G с уникальным 144-Гц дисплеем выходит на мировой рынок

    Colorful представила три новые видеокарты GeForce GTX 1650 GDDR6

    Huawei запатентовала "умную" колонку с необычным дизайном

    Трамп выступил против инициативы Apple-Google совместно бороться с коронавирусом

    ADATA добавила в линейку PG SPECTRIX D50 новые модели с большей производительностью

    Режим HDR может появиться в приложении Google Camera Go

    Для будущего смартфона Oppo A92s будет использован блок камер необычной формы

    Samsung Galaxy S20 отметится самыми низкими продажами в новейшей истории серии

    Asus представила недорогой игровой монитор TUF Gaming VG279Q1R

    13 апреля, 2020

    NASA построит карты коралловых рифов в океане с помощью игры NeMO-Net

    Asus возрождает NVIDIA GeForce GT 710, оснащенную четырьмя портами HDMI

    Пользователи Samsung Galaxy S20 Ultra сообщили о массе проблем в работе смартфона

    ССЫЛКИ