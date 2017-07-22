На прошлой неделе Bluetooth SIG сертифицировал Redmi AirDots 2, что стало для многих намеком на скорый выход преемника популярных Redmi AirDots, выпущенных в прошлом году. Сегодня Redmi наконец анонсировала новую пару наушников, но они неожиданно получили название не Redmi AirDots 2, а Redmi AirDots S.
Дизайн Redmi AirDots S неотличим от предшественника. Однако чисто техническая часть устройства существенно изменилась. Если у Redmi AirDots при подключении к смартфону был задействован лишь один наушник, а второй лишь дублировал звук с другого, то в новой версии все иначе. У Redmi AirDots S оба наушника фактически подключены к устройству, на котором проигрывается музыка. Теперь пользователь может использовать любой из наушников в монорежиме.
Redmi AirDots S имеет чип Bluetooth 5.0, и Redmi утверждает, что передача данных удвоилась по сравнению с прошлым поколением. Соединение также быстрее и стабильнее. Существует новый режим проигрывания музыки с низкой задержкой, который можно активировать тройным нажатием кнопки на наушнике.
Новинка оснащена 7,2-мм драйверами и DSP для интеллектуального шумоподавления, поэтому звук голоса пользователя во время звонка будет гораздо четче. Эти уши также поддерживают голосовые помощники Google Assistant, Siri и XiaoAI. Для активации голосового помощника нужно лишь двойное нажатие специальной кнопки на наушнике. Одним длительным нажатием кнопки пользователь сможет отклонять вызовы, а коротким кликом принять вызов, а также остановить или начать воспроизводить музыкальную композицию
Redmi AirDots S стоит всего 15$ (1100 руб.).
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