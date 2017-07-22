Razer, известный производитель игровой периферии и аксессуаров, теперь продает новые беспроводные наушники для любителей покемонов под названием Razer's Pikachu. Этот гаджет, ориентированный прежде всего на фанатов покемонов, оформлен в соответствующей расцветке и форме.
Кроме уникального тематического дизайна, эти наушники, в целом, представляют из себя уже хорошо знакомый пользователям тип TWS-наушников. Однако дизайн стоит отдельного описания. Зарядный чехол этих наушников представляет из себя, хорошо знакомый поклонникам мультфильма, покебол. Сами же наушники окрашены в цвет самого популярного персонажа мультсериала Пикачу - то есть в желтый.
Что касается технических характеристик, то Razer могут работать 3 часа без подзарядки, что конечно маловато по сравнению с моделями других производителей. При этом зарядный чехол может зарядить наушники пять раз. Качественный бас в ушах пользователя обеспечат 13-миллиметровые драйверы.
Наушники Razer's Pikachu появятся в продаже 16 апреля 2020 года и будут стоить около 120$ (9000 руб.).
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