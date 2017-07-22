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Razer выпустила беспроводные наушники для фанатов покемонов

14 апреля 2020, 19:14




Razer, известный производитель игровой периферии и аксессуаров, теперь продает новые беспроводные наушники для любителей покемонов под названием Razer's Pikachu. Этот гаджет, ориентированный прежде всего на фанатов покемонов, оформлен в соответствующей расцветке и форме.

Razer выпустила беспроводные наушники для фанатов покемонов


Кроме уникального тематического дизайна, эти наушники, в целом, представляют из себя уже хорошо знакомый пользователям тип TWS-наушников. Однако дизайн стоит отдельного описания. Зарядный чехол этих наушников представляет из себя, хорошо знакомый поклонникам мультфильма, покебол. Сами же наушники окрашены в цвет самого популярного персонажа мультсериала Пикачу - то есть в желтый.

Razer выпустила беспроводные наушники для фанатов покемонов


Что касается технических характеристик, то Razer могут работать 3 часа без подзарядки, что конечно маловато по сравнению с моделями других производителей. При этом зарядный чехол может зарядить наушники пять раз. Качественный бас в ушах пользователя обеспечат 13-миллиметровые драйверы.

Наушники Razer's Pikachu появятся в продаже 16 апреля 2020 года и будут стоить около 120$ (9000 руб.).


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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