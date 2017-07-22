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Анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: мощные флагманы за большие деньги

14 апреля 2020, 20:39


Два самых ожидаемых смартфона 2020 года - OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro наконец-то были представлены общественности. Смартфоны имеют на борту флагманский процессор Snapdragon 865, отличную камеру и поддержку беспроводной зарядки.

анонс oneplus 8


Серия OnePlus 8 не отличает революционными изменениями. В этом году обе модели имеют одинаковый базовый дизайн, который включает в себя изогнутый дисплей и основную камеру, которая расположена в модуле в форме таблетки. OnePlus 8 имеет защиту от брызг, а OnePlus 8 Pro имеет сертификацию IP68.

анонс oneplus 8


Смартфоны серии OnePlus 8 достаточно компактны и весят всего 180 грамм. Разнообразна и цветовая палитра моделей, которая включает в себя цвет с очень красивым названием - межзвездное сечение.

OnePlus 8 оснащен 6.55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и частотой обновления экрана 90 Гц. Пиковая яркость экрана 1100 нит. Версия Pro оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K (3168 x 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает формат HDR+. OnePlus 8 Pro также имеет новый чип MEMC для воспроизведения видео и игр с более высокой частотой кадров.

анонс oneplus 8


Оба смартфона оснащены чипсетом Snapdragon 865 с модемом Qualcomm X55, а значит, они оба поддерживают стандарт 5G. Под капотом обе модели имеют 128ГБ или 256ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0. Что касается оперативной памяти, то здесь характеристики моделей несколько разнятся. Версия OnePlus 8 оснащена оперативной памятью LPDDR4X с вариантами на 8 ГБ и 12 ГБ, в то время как Pro вариант использует новый стандарт LPDDR5 с теми же опциями ОЗУ.

OnePlus 8 Pro имеет значительно лучшие характеристики камеры. Компания представила две камеры высокого разрешения на Pro варианте, одной из которых является новый 48-Мп сенсор Sony IMX689 - тот же самый, что и в серии OPPO Find X2 . Второй 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 с оптикой для отличных ультра-широкоугольных снимков. На борту у Pro-версии также 8 мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым зумом, цветовой фильтр с разрешением 5 мегапикселей, а также лазерная автофокусировка и двойная светодиодная вспышка.

анонс oneplus 8


OnePlus утверждает, что 8 Pro оснащен еще лучшей технологией HDR, чем у iPhone 11 Pro Max . Модель Pro также поставляется с гибридной стабилизацией изображения (OIS+EIS) и 3 микрофонами, которые поддерживают звуковой зум.

Что касается OnePlus 8, то здесь все гораздо проще. Камера смартфона состоит из трех датчиков - это 48-мегапиксельный Sony IMX586 с оптикой с диафрагмой f/1.75, 16-мегапиксельный ультра широкоугольный объектив и датчик макросъемки на 2 мегапикселя. Обе модели поддерживают максимальное разрешение записи видео 4K 60fps. Что касается фронтальной камеры, OnePlus 8 и 8 Pro оснащены 16-мегапиксельными датчиками.

OnePlus 8 оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Старшая версия имеет на борту батарею емкостью 4510 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт и беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro имеют стереодинамики и поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 с аудио aptX. Оба телефона будут работать на Android 10 из коробки, с новой версией OxygenOS и Dark Mode 2.0, которая добавляет поддержку для большего количества приложений.



Цена на OnePlus 8 начинается с $699 (51 000 руб.) для варианта с 8 ГБ и 128 ГБ, а вариант с характеристиками 12 Гб и 256 ГБ стоит уже $799 (58 000 руб.). В свою очередь, OnePlus 8 Pro с 8 ГБ и 128 Гб на борту стоит $899 (65 000 руб.), а версия на 12 ГБ и 256 ГБ оценивается в $999 (73 000 руб.).



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