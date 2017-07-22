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Десктопный Intel Core i9-10900F оказался слабее мобильного AMD Ryzen 9 4900HS

14 апреля 2020, 20:58


В сеть просочились неофициальные сведения о проведенном тестировании на производительность двух недавно выпущенных процессоров: 10-ядерного процессора 10-го поколения Intel Core i9-10900F и 8-ядерного процессора AMD Ryzen 9 4900HS. Полученные данные оказались противоречивыми. О результатах тестирования сообщил пользователь Momomo_Us, который обнаружил записи о проведенных испытаниях в базе данных Geekbench.

сравнительные тесты процессоров Intel Core i9-10900F и AMD 4900HS


Напомним, процессор Intel Core i9-10900F был выпущен на прошлой неделе. Он относится к процессорам 10-го поколения для настольных систем. Согласно спецификации, Core i9-10900F выпускается по 14 нм техпроцессу. Его вычислительные мощности создаются 10 ядрами/20 потоками. Чип работает на базовой частоте 2,80 ГГц; она может повышаться до 5,2 ГГц (при одноядерном разгоне) и до 4,6 ГГц (при многоядерном разгоне). Процессор содержит 20 Мбайт встроенной кэш-памяти. Его тепловой пакет TDP равен 65 Вт. Для Core i9-10900F максимальный предел мощности PL1 составляет 170 Вт, предел мощности PL2 - 224 Вт. Это более чем в три раза выше номинального энергопотребления TDP.

8-ядерный процессор AMD Ryzen 9 4900HS имеет 8 ядер / 16 потоков. Его базовая тактовая частота равняется 3,00 ГГц, тактовая частота в режиме разгона - 4,30 ГГц. Объем кэш-памяти 12 Мбайт. Имеется встроенный графический процессор Vega 8 с тактовой частотой 1750 МГц.

Главное отличие двух сравниваемых процессоров - разная внутренняя архитектура: процессор Intel выстроен на 14-нм процессе, процессор AMD на 7-нм техпроцессоре.

Результаты тестирования

В тестах на производительность Intel Core i9-10900F показал 5747 баллов для одноядерных прогонов и 29363 баллов для многоядерных тестов. Аналогичный прогон для 8-ядерного процессора AMD Ryzen 9 4900HS показал результаты 5286 и 30339 баллов, соответственно.

Хорошо видно, что для одноядерного прогона эффективность вычислений на Intel Core i9-10900F выше. В то же время для многоядерных тестов выигрыш оказался на стороне 8-ядерного процессора AMD Ryzen 9 4900HS, хотя количество ядер у него на 20% ниже.

сравнительные тесты процессоров Intel Core i9-10900F и AMD 4900HS


Процессор AMD также показал преимущество над процессором Intel в энергопотреблении. Оно выражалось в более высоком предельном значении мощности (105 Вт) и более устойчивом и продолжительном периоде работы на повышенных частотах.

Отметим еще раз, что AMD Ryzen 9 4900HS имеет меньше на два ядра и на четыре потока, меньший размер кэша, ниже базовые/разогнанные частоты, меньший TDP, чем у Core i9-10900F. В то же время производительность AMD в многоядерном режиме оказывается выше.

сравнительные тесты процессоров Intel Core i9-10900F и AMD 4900HS


Итак, если подытожить, процессор Core i9-10900F демонстрировал более низкую производительность при многопоточных вычислениях и более высокое энергопотребление (выше 200 Вт), тогда как AMD Ryzen 9 4900HS ограничивается всего 55-65 Вт.




Выводы

Процессоры Intel для настольных ПК 10-го поколения оказались в выигрыше и показали более высокую производительность в однопоточных вычислениях; они имеют более высокие тактовые частоты; лучше ведут себя при разгоне, поддерживают Solid Memory.

Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения для настольных ПК отличаются более высокой производительностью в многопоточных вычислениях; имеют больший запас по производительности при использовании ядер/потоков/кеша; они выстроены на базе 7 нм архитектуры, не уступают процессорам Intel при однопоточных вычислениях, потребляют гораздо меньше энергопотреблении.



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