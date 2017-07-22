Анонс Silicon Power PC60: ультратонкий портативный SSD с USB Type-C
15 апреля 2020, 10:16
Портативные SSD, в первую очередь, должны быть портативными. Это в полной мере относится к новому ультратонкому твердотельному накопителю Silicon Power PC60.
Silicon Power PC60 имеет площадь всего 80 мм2 при толщине 11 мм. Ударопрочная конструкция накопителя защищает его от небольших ударов и падений, а специальное крепление позволяет прикрепить SSD к брелку или сумке. Не говоря уже о том, что при своих размерах SSD без проблем поместится в любой карман. При этом новинка имеет достаточно необычную квадратную форму с полированной рамкой и текстурированной поверхностью для меньшего скольжения.
Silicon Power PC60 использует интерфейс USB 3.2 Gen 2 Type-C (до 10 Гбит/с), обеспечивая скорость последовательного чтения до 540 Мбайт/с и скорость записи до 500 Мбайт/с. Твердотельный накопитель выпускается в вариантах объёмом до 1,92 Тбайт. Предусмотрена здесь и поддержка 256-битного шифрования AES.
В компании описывают Silicon Power PC60, как правильный баланс между размерами, производительностью и дизайном.
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