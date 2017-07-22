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Анонс Silicon Power PC60: ультратонкий портативный SSD с USB Type-C

15 апреля 2020, 10:16


Портативные SSD, в первую очередь, должны быть портативными. Это в полной мере относится к новому ультратонкому твердотельному накопителю Silicon Power PC60.

Анонс Silicon Power PC60


Silicon Power PC60 имеет площадь всего 80 мм2 при толщине 11 мм. Ударопрочная конструкция накопителя защищает его от небольших ударов и падений, а специальное крепление позволяет прикрепить SSD к брелку или сумке. Не говоря уже о том, что при своих размерах SSD без проблем поместится в любой карман. При этом новинка имеет достаточно необычную квадратную форму с полированной рамкой и текстурированной поверхностью для меньшего скольжения.




Silicon Power PC60 использует интерфейс USB 3.2 Gen 2 Type-C (до 10 Гбит/с), обеспечивая скорость последовательного чтения до 540 Мбайт/с и скорость записи до 500 Мбайт/с. Твердотельный накопитель выпускается в вариантах объёмом до 1,92 Тбайт. Предусмотрена здесь и поддержка 256-битного шифрования AES.

В компании описывают Silicon Power PC60, как правильный баланс между размерами, производительностью и дизайном.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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