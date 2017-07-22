Qualcomm и BOE объединят усилия по разработке гибких дисплеев с 3D-сенсорами Sonic
15 апреля 2020, 10:51
Американская компания Qualcomm, занимающаяся разработкой и исследованиями в области беспроводных средств связи, а также созданием SoC, объявила о заключении партнерского соглашения с BOE Technology Group, китайским производителем электронных компонентов, таких как интерфейсные устройства, интеллектуальные системы IoT, средства для интеллектуальной медицины и инженерной интеграции.
В последнее время BOE Technology Group активно развивает такое направление, как проектирование и производство дисплеев. Сегодня BOE является одним из ведущих игроков на этом рынке.
Сообщается, что цель новое соглашения - развитие технологий, необходимых для производства новых гибких дисплеев, оснащенных ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев 3D Sonic.
Qualcomm планирует разработать также новую технологию интеграции средств безопасности в гибкие OLED-панели, выпускаемые BOE. Как заявили в Qualcomm, новое партнерство призвано предоставить OEM-производителям более рациональное решение для реализации данной функции.
Роуэн Чен, старший вице-президент и главный операционный директор QCT, Qualcomm Technologies, заявил: «Qualcomm Technologies постоянно стремится развивать сотрудничество с китайскими компаниями. Развитие связей с BOE - это еще один пример долгосрочного развития экосистемы».
Он отметил, что Qualcomm не планирует ограничиваться только названными продуктами и готов к участию в разработке других передовых продуктов с OLED-дисплеями, где будет применяться датчик отпечатков пальцев 3D Sonic Qualcomm. Области применения таких устройств - 5G, XR и IoT.
Коммерческие устройства с этим интегрированным решением, как ожидается, появятся уже во второй половине 2020 года.
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