Team Group анонсировала два новых твердотельных накопителя, получивших название T-Force Cardea Zero Z330 и Z340. Главное отличие этих накопителей в новом запатентованном модуле охлаждения на основе графена и медной фольги. Они используют интерфейс PCIe Gen3 x4 с протоколом NVMe 1.3 и совместимы с современными платформами от AMD и Intel.
T-Force Cardea Zero Z330 имеет скорость последовательного чтения равную 2100 МБ/c, а скорость последовательной записи составляет 1700 МБ/с. Другая новинка обладает гораздо лучшими характеристиками и имеет скорость последовательного чтения на уровне 3400 МБ/c и скорость последовательной записи 3000 МБ/c. Как отмечают в компании, такие характеристики отлично подойдут для увлеченных играми пользователей.
Как подчеркивает производитель, продолжительные испытания накопителей в лаборатории компании доказали, что новый запатентованный модуль охлаждения на 9% эффективнее справляется со своей работой. Обе модели поддерживают технологию SMART, а также оснащены механизмом коррекции ошибок LDPC ECC.
Накопители выпускаются объемом в 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Производитель предоставляет пятилетнюю гарантию, но цен на новинки пока не раскрывает.
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