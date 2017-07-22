РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Team Group представила два накопителя с новейшим модулем охлаждения

15 апреля 2020, 12:04




Team Group анонсировала два новых твердотельных накопителя, получивших название T-Force Cardea Zero Z330 и Z340. Главное отличие этих накопителей в новом запатентованном модуле охлаждения на основе графена и медной фольги. Они используют интерфейс PCIe Gen3 x4 с протоколом NVMe 1.3 и совместимы с современными платформами от AMD и Intel.

Team Group представила два накопителя с новейшим модулем охлаждения


T-Force Cardea Zero Z330 имеет скорость последовательного чтения равную 2100 МБ/c, а скорость последовательной записи составляет 1700 МБ/с. Другая новинка обладает гораздо лучшими характеристиками и имеет скорость последовательного чтения на уровне 3400 МБ/c и скорость последовательной записи 3000 МБ/c. Как отмечают в компании, такие характеристики отлично подойдут для увлеченных играми пользователей.

Team Group представила два накопителя с новейшим модулем охлаждения


Как подчеркивает производитель, продолжительные испытания накопителей в лаборатории компании доказали, что новый запатентованный модуль охлаждения на 9% эффективнее справляется со своей работой. Обе модели поддерживают технологию SMART, а также оснащены механизмом коррекции ошибок LDPC ECC.

Team Group представила два накопителя с новейшим модулем охлаждения


Накопители выпускаются объемом в 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Производитель предоставляет пятилетнюю гарантию, но цен на новинки пока не раскрывает.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Анонс Silicon Power PC60: ультратонкий портативный SSD с USB Type-C
  • Китайская YMTC начала массовое производство 128-слойных чипов памяти 3D NAND
  • I-O Data представила внешние SSD, сертифицированные для PlayStation 4
  • Поддержка StoreMI для чипсетов AMD прекращена в ожидании выхода Axes StoreMI
  • GOODRAM представила обновленные SSD CL100 SATA III 2.5" и CX400 SATA III 2.5"

    • следующая новость
    Google снизила качество съемки камер Nest для домашнего видеонаблюдения

    предыдущая новость
    Qualcomm и BOE объединят усилия по разработке гибких дисплеев с 3D-сенсорами Sonic

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Мониторинг температуры процессора: просто о важном Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 апреля, 2020

    Пользователи узнали о новых функциях мобильной ОС MIUI 12 компании Xiaomi

    Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite: тонкий планшет с невероятно емкой батареей

    Apple исследует возможность выхода на рынок медицинского оборудования

    Анонс Sharkoon SHP Bronze: мощные блоки питания для любых ПК

    Защищенный смартфон Xiaomi Comet внешне напоминает Black Shark

    Новые вентиляторы Thermaltake Riing Quad имеют четыре независимые зоны подсветки

    Huawei подробнее рассказала о характеристиках нового чипсета Kirin 985

    Премиальные модели Apple iPhone 12 будут иметь плоский экран с окантовкой из нержавеющей стали

    Анонс OnePlus Bullets Wireless Z: недорогие беспроводные наушники с поддержкой быстрой зарядки

    Qualcomm опровергла участие в мошеннических накрутках при тестах, как делала MediaTek

    Honor представил смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

    Google снизила качество съемки камер Nest для домашнего видеонаблюдения

    Team Group представила два накопителя с новейшим модулем охлаждения

    Qualcomm и BOE объединят усилия по разработке гибких дисплеев с 3D-сенсорами Sonic

    Анонс Silicon Power PC60: ультратонкий портативный SSD с USB Type-C

    iQOO Neo 3 станет самым дешёвым смартфоном с Snapdragon 865 и 144-Гц дисплеем

    14 апреля, 2020

    Десктопный Intel Core i9-10900F оказался слабее мобильного AMD Ryzen 9 4900HS

    Анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: мощные флагманы за большие деньги

    Razer выпустила беспроводные наушники для фанатов покемонов

    Redmi представила улучшенную версию популярных TWS наушников Redmi AirDots

    ССЫЛКИ