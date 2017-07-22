Google снизила качество съемки камер Nest для домашнего видеонаблюдения
15 апреля 2020, 12:24
В условиях пандемии коронавируса компания Google пошла на беспрецедентный шаг и временно снижает стандартный уровень качества видеозаписей, которые записывают камеры видеонаблюдения линейки Google Nest. Эти модели широко используются для систем домашнего видеонаблюдения. Об этом компания известила своих клиентов в электронном письме.
Как сообщает TechCrunch, технический гигант заявил, что меняет принятую по умолчанию настройку с оптимального качества на «экономия интернет-ресурсов». Вводимая замена приведет к существенному снижению уровня качества видеозаписи. В то же время ожидается, что это позволит существенно снизить объем передаваемого трафика. С учетом того, что большинство людей сейчас сидят дома, в компании рассчитывают, что замена настроек не приведет к росту числа краж или правонарушений.
Причина принятого решения Google объясняется тем, что в настоящее время многие люди проводят больше времени в Интернете из-за пандемии коронавируса. Это привело к значительному росту трафика, передаваемого по сетям связи и Интернету, что неблагоприятно сказывается на работе различных служб, использующих Интернет для своей служебной деятельности.
Google предупреждает, что изменения станут заметны через несколько дней. Компания рассчитывает выслать индивидуальные уведомления всем пользователям камер Nest, когда замена настройки будет фактически произведена.
Google - не первая компания, которая вынуждена снизить трафик в Интернете. Различные технологические компании, особенно платформы, связанные с обслуживанием видео, уже внесли коррективы в свои услуги. Таким путем интернет-провайдеры постарались справиться с повышенным спросом на пропускную способность каналов.
Первой снизила трафик компания Netflix, за ней последовал YouTube, который понизил качество видеопотока в Европе. Следом были Facebook и Instagram. Даже канал Disney+ решил ограничить качество видео в Европе. Между тем, Sony ограничила скорость загрузки PlayStation только в США.
Google изменяет также скорость интервала вращения объектива камеры и уменьшает разрешение слайд-шоу фотографий на Nest Hub, Nest Hub Max, Chromecast и совместимых устройствах с поддержкой Cast.
В то же время Google сразу предупредила, что прежние настройки устройств будут восстановлены к их прежнему состоянию, «когда интернет-ресурсы станут менее нагруженными».
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