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Honor представил смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

15 апреля 2020, 13:03




Бренд Honor официально анонсировал три новые модели смартфонов - Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. Все три модели Honor имеют схожий дизайн, который включает в себя OLED-дисплей с отверстием под фронтальную камеру и прямоугольный модуль основной камеры. Honor 30 весит всего 185 граммов и имеет толщину 8,1 мм. Модели Honor 30 Pro и Pro+ имеют корпус толщиной 8,38 мм и весят 186 и 190 грамм соответственно. Так что все три модели довольно легкие.

Honor представила смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+


Камеры - это главная изюминка всех трех моделей Honor 30. Например, камера Honor 30 Pro+ уже набрала 125 баллов в тестах DxOMark, лишь немного отстав от Huawei P40 Pro.

Honor представила смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+


Камера Honor 30 Pro+ состоит из: 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX700, телеобъектива с 50-кратным цифровым зумом, 10-кратным гибридным зумом и 5-кратным оптическим зумом, а также ультра широкоугольного объектива на 16 мегапикселей.

Honor 30 Pro имеет на борту 40 мегапиксельный датчик Sony IMX600 c телеобъективом, обладающим 50-кратным цифровым зумом, 10-кратным гибридным зумом и 5-кратным оптическим зумом, а также 16-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив.

У базовой модели характеристики камеры несколько скромнее, но в целом также выглядят неплохо. Она состоит из четырех датчиков - это 40-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, телеобъектив с 50-кратным цифровым и 10-кратным гибридным зумом, а также 2-мегапиксельный датчик для макросъемки.

Pro-версии имеют на борту фронтальную камеру из двух датчиков с разрешением 32 и 8 мегапикселей, а базовая модель оснащена камерой с одним датчиком на 32 мегапикселя.

Honor представила смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+


Honor 30 оснащен 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Гц. Модели Honor 30 Pro и Pro+ имеют 6,57-дюймовую OLED-панель с разрешением FHD+. Экран на версии Pro+ имеет частоту обновления равную 90 Гц. Все три модели имеют встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев.

Что касается аппаратного обеспечения, Honor 30 оснащен чипсетом Kirin 985 с графическим процессором Mali-G76. Kirin 985 - это слегка облегченная версия чипа Kirin 990, который используется в моделях Honor 30 Pro и Pro+. Оба варианта Pro имеют графический процессор Mali-G77 внутри. Honor 30 имеет на борту 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а также встроенную память на 128 или 256 ГБ. Honor 30 Pro предлагается в вариантах с 8ГБ оперативной памяти и встроенной памятью на 128 или 256 ГБ. Версия Pro+ поставляется в вариантах в 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 встроенной памяти.

Honor представила смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+


Все три модели Honor 30 поддерживают 5G и NFC. Honor 30 имеет Wi-Fi 6, а 30 Pro и Pro+ поддерживает Wi-Fi 6+. Профессиональные модели также поставляются с продвинутой системой охлаждения, чтобы обеспечить лучшее рассеивание тепла даже в течение долгих часов геймплея. Профессиональные варианты также имеют стерео динамики с звуковыми эффектами Histen. Все три модели оснащены батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Цена на Honor 30 начинается с 425$ (31 000 руб.). Вариант на 8ГБ/256ГБ будет стоить 495$ (36 000 руб.). Минимальная стоимость модели Pro - 566$ (42 000 руб.), а максимальная комплектация обойдется в 623$ (46 000 руб.). В свою очередь, модель Honor Pro+ оценивается в 708$ (52 000 руб.) за минимум на борту, а топовая комплектация будет стоить 778$ (57 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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