Qualcomm опровергла участие в мошеннических накрутках при тестах, как делала MediaTek
15 апреля 2020, 14:34
Бренд Qualcomm имеет весьма высокую репутацию на рынке мобильных процессоров. Поэтому когда имя Qualcomm стали втягивать в скандал, связанный с репутацией бренда, нет ничего удивительного, что американский производитель микросхем не только не стал хранить молчания, но сразу принял категорическую позицию отрицания любых намеков на использование им каких-либо «белых списков» для демонстрации мошеннических накруток характеристик.
Чтобы понять ситуацию, следует напомнить историю с другим известным производителем полупроводниковых изделий, давнем конкуренте Qualcomm на рынке чипсетов для смартфонов, компанией MediaTek. Эта история началась год назад, а ее апогей наблюдался несколько месяцев назад.
Как выяснилось в исследовательской лаборатории AnandTech, в некоторых чипах MediaTek существует особый «спортивный режим», называемый Sports Mode. Исследователи обвинили MediaTek в мошенничестве, что она использует этот «секретный» режим, когда в компьютерной системе обнаруживается «эталонная» программа, входящих в т.н. «белый список». В число таких программ попала «эталонная» программа для тестирования производительности процессоров.
Смысл «спортивного режима» - дать возможность процессору работать с максимальной производительностью, не обращая внимания на неблагоприятный рост температуры. В «спортивном режиме» у процессора снимаются все ограничения, и он начинает работать с максимальной производительностью, показывая высокие результаты в тестах, нереальные для работы в обычных программах.
Отмечалось, что работа в обычных условиях протекает без перехода в «спортивный» режим. Система продолжает чутко следить за изменениями температурного режима процессора и не дает расти производительности, если температурная динамика оказывается неблагоприятной.
MediaTek не отрицала, что у ее процессоров есть такая «функция», позволяющая показывать «завышенные» результаты при тестированиях. В тоже время MediaTek возложила всю ответственность на OEM-производителей. С ее слов, они могли отключить Sports Mode, если хотели.
Но самое важное было другое: в MediaTek стали утверждать, что «практически все конкуренты делают это, так или иначе». Так было высказано подозрение в адрес компаний Apple, Huawei и Samsung. Они выпускают процессоры для собственных устройств и могут управлять режимами так, как считают нужным. Но среди неназванных конкурентов остался Qualcomm. На него также легла тень подозрения в мошенничестве.
Qualcomm не стали высказывать обвинений в адрес MediaTek. Qualcomm отправила заявление в Android Authority, чтобы там прояснили ситуацию.
Тем самым, Qualcomm опроверг существование каких-либо собственных «белых списков», которые можно использовать для демонстрации завышенных характеристик в тестах.
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