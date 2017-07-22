РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Qualcomm опровергла участие в мошеннических накрутках при тестах, как делала MediaTek

15 апреля 2020, 14:34


Бренд Qualcomm имеет весьма высокую репутацию на рынке мобильных процессоров. Поэтому когда имя Qualcomm стали втягивать в скандал, связанный с репутацией бренда, нет ничего удивительного, что американский производитель микросхем не только не стал хранить молчания, но сразу принял категорическую позицию отрицания любых намеков на использование им каких-либо «белых списков» для демонстрации мошеннических накруток характеристик.

Qualcomm


Чтобы понять ситуацию, следует напомнить историю с другим известным производителем полупроводниковых изделий, давнем конкуренте Qualcomm на рынке чипсетов для смартфонов, компанией MediaTek. Эта история началась год назад, а ее апогей наблюдался несколько месяцев назад.

Как выяснилось в исследовательской лаборатории AnandTech, в некоторых чипах MediaTek существует особый «спортивный режим», называемый Sports Mode. Исследователи обвинили MediaTek в мошенничестве, что она использует этот «секретный» режим, когда в компьютерной системе обнаруживается «эталонная» программа, входящих в т.н. «белый список». В число таких программ попала «эталонная» программа для тестирования производительности процессоров.

Смысл «спортивного режима» - дать возможность процессору работать с максимальной производительностью, не обращая внимания на неблагоприятный рост температуры. В «спортивном режиме» у процессора снимаются все ограничения, и он начинает работать с максимальной производительностью, показывая высокие результаты в тестах, нереальные для работы в обычных программах.

Отмечалось, что работа в обычных условиях протекает без перехода в «спортивный» режим. Система продолжает чутко следить за изменениями температурного режима процессора и не дает расти производительности, если температурная динамика оказывается неблагоприятной.





MediaTek не отрицала, что у ее процессоров есть такая «функция», позволяющая показывать «завышенные» результаты при тестированиях. В тоже время MediaTek возложила всю ответственность на OEM-производителей. С ее слов, они могли отключить Sports Mode, если хотели.

Но самое важное было другое: в MediaTek стали утверждать, что «практически все конкуренты делают это, так или иначе». Так было высказано подозрение в адрес компаний Apple, Huawei и Samsung. Они выпускают процессоры для собственных устройств и могут управлять режимами так, как считают нужным. Но среди неназванных конкурентов остался Qualcomm. На него также легла тень подозрения в мошенничестве.

Qualcomm не стали высказывать обвинений в адрес MediaTek. Qualcomm отправила заявление в Android Authority, чтобы там прояснили ситуацию.

Тем самым, Qualcomm опроверг существование каких-либо собственных «белых списков», которые можно использовать для демонстрации завышенных характеристик в тестах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Десктопный Intel Core i9-10900F оказался слабее мобильного AMD Ryzen 9 4900HS
  • Google начала разработку собственного мобильного процессора Whitechapel
  • Раскрыта стоимость трёх десктопных процессоров Intel Comet Lake
  • Microsoft и PsiQuantum объединят усилия для создания отказоустойчивого квантового компьютера
  • 10-ядерный Intel Core i9-10900F для настольных ПК оказался «сверхгорячим» при разгоне

    • следующая новость
    Анонс OnePlus Bullets Wireless Z: недорогие беспроводные наушники с поддержкой быстрой зарядки

    предыдущая новость
    Honor представил смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Мониторинг температуры процессора: просто о важном Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 апреля, 2020

    Пользователи узнали о новых функциях мобильной ОС MIUI 12 компании Xiaomi

    Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite: тонкий планшет с невероятно емкой батареей

    Apple исследует возможность выхода на рынок медицинского оборудования

    Анонс Sharkoon SHP Bronze: мощные блоки питания для любых ПК

    Защищенный смартфон Xiaomi Comet внешне напоминает Black Shark

    Новые вентиляторы Thermaltake Riing Quad имеют четыре независимые зоны подсветки

    Huawei подробнее рассказала о характеристиках нового чипсета Kirin 985

    Премиальные модели Apple iPhone 12 будут иметь плоский экран с окантовкой из нержавеющей стали

    Анонс OnePlus Bullets Wireless Z: недорогие беспроводные наушники с поддержкой быстрой зарядки

    Qualcomm опровергла участие в мошеннических накрутках при тестах, как делала MediaTek

    Honor представил смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

    Google снизила качество съемки камер Nest для домашнего видеонаблюдения

    Team Group представила два накопителя с новейшим модулем охлаждения

    Qualcomm и BOE объединят усилия по разработке гибких дисплеев с 3D-сенсорами Sonic

    Анонс Silicon Power PC60: ультратонкий портативный SSD с USB Type-C

    iQOO Neo 3 станет самым дешёвым смартфоном с Snapdragon 865 и 144-Гц дисплеем

    14 апреля, 2020

    Десктопный Intel Core i9-10900F оказался слабее мобильного AMD Ryzen 9 4900HS

    Анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: мощные флагманы за большие деньги

    Razer выпустила беспроводные наушники для фанатов покемонов

    Redmi представила улучшенную версию популярных TWS наушников Redmi AirDots

    ССЫЛКИ