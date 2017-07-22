Крупные производители смартфонов наряду с анонсом новых моделей часто презентую и ряд сопутствующих продуктов. Так поступили и OnePlus, презентовав вместе с флагманами OnePlus 8 обновленную версию своих беспроводных наушников, которая получила название OnePlus Bullets Wireless Z.
Эти "уши", в целом, сохранили дизайн предыдущей модели, но привнесли с собой некоторые новые функции и стоят в два раза дешевле. OnePlus Bullets Wireless Z имеют сертификацию IP55, могут похвастаться временем автономной работы 20 часов, а также поддержкой быстрой зарядки через USB Type-C. Теперь нужно всего десять минут, чтобы зарядить гаджет на 10 часов работы.
Наушники имеют кнопки для ответа на вызовы, управления воспроизведением музыки и активации голосового помощника. Они подключаются через Bluetooth 5.0 с радиусом действия 10 метров.
OnePlus Bullets Wireless Z поддерживает простое сопряжение и может быть подключен к нескольким устройствам. Наушники также имеют магнитное управление, что позволяет остановить прослушивание музыки, лишь скрепив два наушника вместе.
Цена новинки - 50$. Они будут выпускаться в черном, синем, мятном и светлом оттенках.
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