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Анонс OnePlus Bullets Wireless Z: недорогие беспроводные наушники с поддержкой быстрой зарядки

15 апреля 2020, 15:02




Крупные производители смартфонов наряду с анонсом новых моделей часто презентую и ряд сопутствующих продуктов. Так поступили и OnePlus, презентовав вместе с флагманами OnePlus 8 обновленную версию своих беспроводных наушников, которая получила название OnePlus Bullets Wireless Z.

Анонс OnePlus Bullets Wireless Z


Эти "уши", в целом, сохранили дизайн предыдущей модели, но привнесли с собой некоторые новые функции и стоят в два раза дешевле. OnePlus Bullets Wireless Z имеют сертификацию IP55, могут похвастаться временем автономной работы 20 часов, а также поддержкой быстрой зарядки через USB Type-C. Теперь нужно всего десять минут, чтобы зарядить гаджет на 10 часов работы.

Анонс OnePlus Bullets Wireless Z


Наушники имеют кнопки для ответа на вызовы, управления воспроизведением музыки и активации голосового помощника. Они подключаются через Bluetooth 5.0 с радиусом действия 10 метров.

OnePlus Bullets Wireless Z поддерживает простое сопряжение и может быть подключен к нескольким устройствам. Наушники также имеют магнитное управление, что позволяет остановить прослушивание музыки, лишь скрепив два наушника вместе.

Цена новинки - 50$. Они будут выпускаться в черном, синем, мятном и светлом оттенках.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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