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Премиальные модели Apple iPhone 12 будут иметь плоский экран с окантовкой из нержавеющей стали

15 апреля 2020, 15:25


Интерес к будущему выпуску Apple iPhone 12 остается высоким. Многие живут в ожидании, что нового и необычного предложит Apple. Далее будет рассказано то, что уже известно, по слухам или из инсайдерской информации, как будут выглядеть и что будут иметь будущие модели смартфонов Apple. Компания собиралась анонсировать их в этом году.

Новая серия смартфонов Apple iPhone 12 будет состоять из четырех моделей. Первые две базовые модели будут относиться к высокому классу аппаратов и заменят iPhone 11. Две другие новые модели iPhone 12 будут относиться к премиальному классу и появятся взамен iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Известно, что эти премиальные модели будут иметь плоские края, изготовленные из нержавеющей стали. Изогнутый дизайн останется в прошлом iPhone 11.


Apple iPhone


Все уже знают, что будущие модели iPhone будут поддерживать сети 5G. Это говорит о том, что массовый переход на работу в сетях нового поколения намечен на этот и будущий год.





Уже известно, что дизайн Apple iPhone 12 претерпит значительные изменения по сравнению с предыдущими моделями. По слухам, значительная часть находок, которая раньше уже доказала свою привлекательность на планшетах iPad, теперь появится в iPhone 12.

По слухам, Apple выпустит также два ключевых аксессуара для Apple iPhone 12. Возможно, это будет связано с чем-то, что помогает людям сохранять свое психическое здоровье, позволит применять Touch ID и многое другое.

Об Apple iPhone 12 также известно, что их внешний облик станет более «четким», но не брутальным. Новые Apple iPhone 12 будут иметь плоские экраны без скосов, как у нынешних моделей.

На задней панели новых моделей Apple iPhone 12 Pro будут размещаться камерные блоки из трех различных сенсоров. На премиальных iPhone 12 появится система Apple 3D LIDAR - новая лазерная система, способная измерять расстояние до предметов и выстраивать по ним 3D-изображения на экране. Бюджетные модели iPhone по-прежнему будут иметь только две камеры.

Помимо телефонов, компания выпустит новый переносной гаджет-динамик HomePod. Он будет меньше по размерам, но более удобным и красивым.

Многие ждут выпуска радиометок Apple Tags / AirTags. С их помощью можно будет отслеживать местоположение различных предметов, которые могут быть украдены или утеряны - например, ключи, кошельки и сумки.

До сих пор сохраняется, как скоро можно ожидать анонса Apple. Ходят слухи, что Apple может разбить анонс на два этапа, учитывая нынешние проблемы с логистикой и производством из-за пандемии коронавируса.



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