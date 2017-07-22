Huawei анонсировала новый субфлагманский чипсет Kirin 985, которым, кстати, уже оснащен представленный сегодня смартфон Honor 30. Kirin 985 - это еще один чипсет с поддержкой 5G производства Huawei, но не настолько мощный, как Kirin 990 5G.
Он изготовлен с использованием 7-нм техпроцесса и поддерживает сетевые стандарты 2G/3G/4G/5G, а также возможность работы в режимах NSA/SA 5G. Теоретическая максимальная скорость нисходящей линии связи у чипа составляет 1277 Мбит/с, а скорость восходящей линии связи - 173 Мбит/с. По сравнению с процессором Snapdragon 865 с интегрированным с модемом Snapdragon X55, скорость нисходящей линии связи у него примерно на 40% быстрее, в то время как скорость восходящей линии связи быстрее на 75%.
Новый процессор специально оптимизирован для использования, когда смартфон перемещается в пространстве на высоких скоростях. Например, при скорости 90 км/ч скорость нисходящей и восходящей линий связи все еще может достигать 589 Мбит/с и 63 Мбит/с соответственно. Это на 31% и 37% быстрее, чем скорость таковых у модема Snapdragon X55, интегрированного в чипсет Snapdragon 865.
Кроме того, процессор Kirin 985 имеет высокую энергоэффективность. Huawei утверждает, что потребляемая мощность при сценариях большой и малой нагрузки 5G составляет всего 504 мА и 291 мА соответственно. Кроме того, китайская компания утверждает, что коэффициент энергоэффективности примерно в 1,5 раза выше, чем у чипсета Snapdragon 865.
С точки зрения архитектуры, Kirin 985 - это восьмиядерный процессор, который состоит из одного большого ядра, трех средних ядер и четырех небольших ядер. Хотя Huawei не раскрыла характеристики ядер, ранее сообщалось, что Kirin 985 имеет одно ядро Cortex-A76 с тактовой частотой 2,58 ГГц и три ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц каждое. Есть также четыре ядра Cortex-A55 с более низкой тактовой частотой 1,84 ГГц. Он также имеет на борту графический процессор Mali-G77 GPU.
Согласно официальному объявлению, производительность Kirin 985 достаточна для работы в 5G-сети даже при наличии dual-SIM 5G на борту смартфона.
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