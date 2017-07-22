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Новые вентиляторы Thermaltake Riing Quad имеют четыре независимые зоны подсветки

15 апреля 2020, 16:55



Тайваньская компания Thermaltake, занимающаяся разработкой компьютерных корпусов, кулеров, радиаторов, систем жидкостного охлаждения, блоков питания, кулеров, выпустила новую линейку вентиляторов Riing Quad, оптимизированных для работы с радиаторами жидкостного охлаждения и требующих высокого статического давления.

Анонс серии Riing Quad состоялся на выставке CES в этом году. Линейка состоит из тройного блока вентиляторов с диаметром 120 мм (177,72 долл.) или 140 мм (160 долл.).


вентиляторы Thermaltake Riing Quad


У всех моделей имеется четыре независимых зон кольцевой светодиодной подсветки ARGB. На каждый вентилятор устанавливается до 54 диодов.

Две зоны подсветки расположены на ступице рабочего колеса: одна сверху и другая по краю. Две другие зоны подсветки располагаются на конструкционной раме: одна вдоль проточного отверстия, другая по краю снаружи.





В комплект вентиляторов также входят: гидравлический подшипник с ресурсом работы 40 000 ч; запасные 9-лопастные рабочие колеса, позволяющие создавать высокое статическое давление; прорезиненные опоры под рамку.

Лопасти вентилятора диаметром 140 мм вращаются со скоростью от 500 до 1400 об/мин, обеспечивая прокачку воздуха до 60,17 куб.фут/мин с уровнем шума до 26,1 дБА. Вентилятор 120 мм развивает скорость вращения от 500 до 1500 об/мин, обеспечивая прокачку до 40,9 куб.фут/мин при уровне шума до 25 дБА.

Подключение вентиляторов к контроллеру производится через 9-контактный разъем USB. Питание и управление осуществляется через общий кабель. Модуль контроллера подключается к материнской плате по USB 2.0 и получает дополнительное питание через SATA.


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