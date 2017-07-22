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Защищенный смартфон Xiaomi Comet внешне напоминает Black Shark

15 апреля 2020, 17:36




В сети всплыли слухи относительно доселе неизвестного смартфона Xiaomi с кодовым названием Comet. Говорят, что этот гаджет имеет сертификацию IP68 и пока выпущен в количестве трех штук, которые являются инженерными прототипами. Фото опубликовал один из пользователей, купивший эту модель на днях.

Редкий смартфон Xiaomi Comet внешне напоминает Black Shark


Сообщается, что смартфон оснащен ЖК-дисплеем, а под капотом у него трудится чипсет Snapdragon 710 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и встроенной памятью на 64 ГБ. Xiaomi Comet поддерживает Bluetooth 5.0 и имеет аккумулятор емкостью 2900 мАч.

Редкий смартфон Xiaomi Comet внешне напоминает Black Shark


Что касается оптики, то смартфон оснащен двумя тыльными датчиками на 12 и 2 мегапикселя. Эта игрушка внешне очень напоминает игровые смартфоны Black Shark. На задней панели расположена двойная камера со светодиодной вспышкой, а также сканер отпечатков пальцев.

Некоторые технические энтузиасты считают, что Xiaomi Comet может быть бюджетным игровым смартфоном, который компания планировала выпустить на рынок, когда-то давно. Дальнейшая судьба этого смартфона неизвестна. И вряд ли можно предполагать, что мы когда-либо увидим эту модель на рынке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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