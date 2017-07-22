В сети всплыли слухи относительно доселе неизвестного смартфона Xiaomi с кодовым названием Comet. Говорят, что этот гаджет имеет сертификацию IP68 и пока выпущен в количестве трех штук, которые являются инженерными прототипами. Фото опубликовал один из пользователей, купивший эту модель на днях.
Сообщается, что смартфон оснащен ЖК-дисплеем, а под капотом у него трудится чипсет Snapdragon 710 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и встроенной памятью на 64 ГБ. Xiaomi Comet поддерживает Bluetooth 5.0 и имеет аккумулятор емкостью 2900 мАч.
Что касается оптики, то смартфон оснащен двумя тыльными датчиками на 12 и 2 мегапикселя. Эта игрушка внешне очень напоминает игровые смартфоны Black Shark. На задней панели расположена двойная камера со светодиодной вспышкой, а также сканер отпечатков пальцев.
Некоторые технические энтузиасты считают, что Xiaomi Comet может быть бюджетным игровым смартфоном, который компания планировала выпустить на рынок, когда-то давно. Дальнейшая судьба этого смартфона неизвестна. И вряд ли можно предполагать, что мы когда-либо увидим эту модель на рынке.
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