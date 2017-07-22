Компания Sharkoon анонсировала новую линейку блоков питания SHP Bronze. Новинки подходят для работы в самых разнообразных персональных компьютерах от тех, что трудятся в офисах, до навороченных игровых ПК. Модели этой линейки имеют сертификаты 80 Plus Bronze и мощность 500 и 600 Вт.
Блоки питания SHP Bronze имеют неброский черный дизайн, довольно привычный для такого устройства. Модель мощностью 500 Вт имеет два разъёма питания IDE, которые жестко закреплены на кабелях в текстильной оплетке. Блок питания с мощностью в 600 Вт имеет на борту три аналогичных разъема.
Модели линейки SHP Bronze также оснащены двумя разъемами дополнительного питания PCIe 6+2. За охлаждение отвечает вентилятор диаметром 120 мм с подшипником скольжения. Цена за модель мощностью 500 Вт составляет 48$ (3500 руб.), а модель на 600 Вт стоит 54$ (4000 руб.).
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