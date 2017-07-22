РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Sharkoon SHP Bronze: мощные блоки питания для любых ПК

15 апреля 2020, 18:29




Компания Sharkoon анонсировала новую линейку блоков питания SHP Bronze. Новинки подходят для работы в самых разнообразных персональных компьютерах от тех, что трудятся в офисах, до навороченных игровых ПК. Модели этой линейки имеют сертификаты 80 Plus Bronze и мощность 500 и 600 Вт.

Анонс Sharkoon SHP Bronze


Блоки питания SHP Bronze имеют неброский черный дизайн, довольно привычный для такого устройства. Модель мощностью 500 Вт имеет два разъёма питания IDE, которые жестко закреплены на кабелях в текстильной оплетке. Блок питания с мощностью в 600 Вт имеет на борту три аналогичных разъема.

Анонс Sharkoon SHP Bronze


Модели линейки SHP Bronze также оснащены двумя разъемами дополнительного питания PCIe 6+2. За охлаждение отвечает вентилятор диаметром 120 мм с подшипником скольжения. Цена за модель мощностью 500 Вт составляет 48$ (3500 руб.), а модель на 600 Вт стоит 54$ (4000 руб.).


Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


Читайте также:

  • Новые вентиляторы Thermaltake Riing Quad имеют четыре независимые зоны подсветки
  • Thermaltake выпустила кулеры TH ARGB Sync AIO для жидкостного охлаждения процессоров
  • Анонс Abkoncore AL1000 SYNC: вместительный корпус из стали и закаленного стекла
  • Анонс Thermaltake V250 TG ARGB: бюджетный корпус с ARGB-подсветкой и панелью из закаленного стекла
  • Анонс InWin B1: компактное шасси для легкого и мощного ПК

    • следующая новость
    Apple исследует возможность выхода на рынок медицинского оборудования

    предыдущая новость
    Защищенный смартфон Xiaomi Comet внешне напоминает Black Shark

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Мониторинг температуры процессора: просто о важном Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 апреля, 2020

    Пользователи узнали о новых функциях мобильной ОС MIUI 12 компании Xiaomi

    Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite: тонкий планшет с невероятно емкой батареей

    Apple исследует возможность выхода на рынок медицинского оборудования

    Анонс Sharkoon SHP Bronze: мощные блоки питания для любых ПК

    Защищенный смартфон Xiaomi Comet внешне напоминает Black Shark

    Новые вентиляторы Thermaltake Riing Quad имеют четыре независимые зоны подсветки

    Huawei подробнее рассказала о характеристиках нового чипсета Kirin 985

    Премиальные модели Apple iPhone 12 будут иметь плоский экран с окантовкой из нержавеющей стали

    Анонс OnePlus Bullets Wireless Z: недорогие беспроводные наушники с поддержкой быстрой зарядки

    Qualcomm опровергла участие в мошеннических накрутках при тестах, как делала MediaTek

    Honor представил смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

    Google снизила качество съемки камер Nest для домашнего видеонаблюдения

    Team Group представила два накопителя с новейшим модулем охлаждения

    Qualcomm и BOE объединят усилия по разработке гибких дисплеев с 3D-сенсорами Sonic

    Анонс Silicon Power PC60: ультратонкий портативный SSD с USB Type-C

    iQOO Neo 3 станет самым дешёвым смартфоном с Snapdragon 865 и 144-Гц дисплеем

    14 апреля, 2020

    Десктопный Intel Core i9-10900F оказался слабее мобильного AMD Ryzen 9 4900HS

    Анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: мощные флагманы за большие деньги

    Razer выпустила беспроводные наушники для фанатов покемонов

    Redmi представила улучшенную версию популярных TWS наушников Redmi AirDots

    ССЫЛКИ