Apple исследует возможность выхода на рынок медицинского оборудования
15 апреля 2020, 18:45
Хорошо известно, что Apple развивает не только экосистему iPhone/iPad/Mac. В ее портфеле сегодня есть также множество других гаджетов, помогающих человеку в жизни, учебе или работе. Но до сих пор Apple старалась развивать их в рамках одной общей экосистемы продуктов Apple. Достаточно вспомнить смарт-часы Apple Watch, указку/стилус Apple Pencil и многое другое.
Однако появились свидетельства, что Apple не планирует ограничиваться только традиционной для себя нишей и активно исследует сейчас возможность развития в направлении рынка здравоохранения и специализированных медицинских устройств/приборов.
Как рассказал изданию AppleInsider Дэн Андерсон - автор патента, поданного на регистрацию в Ведомство по патентам и товарным знакам США, компания Apple активно изучает сейчас существующую экосистему оборудования для госпиталей. Эта тема выходит далеко за рамки традиционной экосистемы iPhone.
В первую очередь Apple интересуется оборудованием, связанным с использованием лазерной техники и фотомедицины. Это оборудование активно применяется для сканирования и решения широкого круга проблем, связанных с медициной.
Особый интерес, со слов Андерсона, вызывают у Apple темы, связанные с т.н. лечением «поверхностный форм поражения». Речь идет о лечении и терапевтическом воздействии, связанным с использованием лазерной или световой техники. В частности, речь идет о фотодинамической терапии (ФДТ), где применяются светочувствительные лекарства. Их действие инициируется от источника светового излучения. Сейчас этот метод применяется, например, для разрушения раковых клеток.
Световые техники также используется в таких медицинских отраслях, как «гинекология, гастроэнтерология и хирургия грудной области».
Со слов Андерсона, Apple изучает возможность создания устройства, в котором будут объединены различные технологии - от «захвата изображения ткани-мишени, содержащей повреждение» до «прицеливания, требующего координированных действий источника света, устройства сканирования» и контроллера применения.
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