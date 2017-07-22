РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple исследует возможность выхода на рынок медицинского оборудования

15 апреля 2020, 18:45


Хорошо известно, что Apple развивает не только экосистему iPhone/iPad/Mac. В ее портфеле сегодня есть также множество других гаджетов, помогающих человеку в жизни, учебе или работе. Но до сих пор Apple старалась развивать их в рамках одной общей экосистемы продуктов Apple. Достаточно вспомнить смарт-часы Apple Watch, указку/стилус Apple Pencil и многое другое.

Однако появились свидетельства, что Apple не планирует ограничиваться только традиционной для себя нишей и активно исследует сейчас возможность развития в направлении рынка здравоохранения и специализированных медицинских устройств/приборов.


фотомедицина


Как рассказал изданию AppleInsider Дэн Андерсон - автор патента, поданного на регистрацию в Ведомство по патентам и товарным знакам США, компания Apple активно изучает сейчас существующую экосистему оборудования для госпиталей. Эта тема выходит далеко за рамки традиционной экосистемы iPhone.

В первую очередь Apple интересуется оборудованием, связанным с использованием лазерной техники и фотомедицины. Это оборудование активно применяется для сканирования и решения широкого круга проблем, связанных с медициной.





Особый интерес, со слов Андерсона, вызывают у Apple темы, связанные с т.н. лечением «поверхностный форм поражения». Речь идет о лечении и терапевтическом воздействии, связанным с использованием лазерной или световой техники. В частности, речь идет о фотодинамической терапии (ФДТ), где применяются светочувствительные лекарства. Их действие инициируется от источника светового излучения. Сейчас этот метод применяется, например, для разрушения раковых клеток.

Световые техники также используется в таких медицинских отраслях, как «гинекология, гастроэнтерология и хирургия грудной области».


патент Дэна Андерсона


Со слов Андерсона, Apple изучает возможность создания устройства, в котором будут объединены различные технологии - от «захвата изображения ткани-мишени, содержащей повреждение» до «прицеливания, требующего координированных действий источника света, устройства сканирования» и контроллера применения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Qualcomm опровергла участие в мошеннических накрутках при тестах, как делала MediaTek
  • Десктопный Intel Core i9-10900F оказался слабее мобильного AMD Ryzen 9 4900HS
  • Google начала разработку собственного мобильного процессора Whitechapel
  • Раскрыта стоимость трёх десктопных процессоров Intel Comet Lake
  • Microsoft и PsiQuantum объединят усилия для создания отказоустойчивого квантового компьютера

    • следующая новость
    Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite: тонкий планшет с невероятно емкой батареей

    предыдущая новость
    Анонс Sharkoon SHP Bronze: мощные блоки питания для любых ПК

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Мониторинг температуры процессора: просто о важном Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 апреля, 2020

    Пользователи узнали о новых функциях мобильной ОС MIUI 12 компании Xiaomi

    Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite: тонкий планшет с невероятно емкой батареей

    Apple исследует возможность выхода на рынок медицинского оборудования

    Анонс Sharkoon SHP Bronze: мощные блоки питания для любых ПК

    Защищенный смартфон Xiaomi Comet внешне напоминает Black Shark

    Новые вентиляторы Thermaltake Riing Quad имеют четыре независимые зоны подсветки

    Huawei подробнее рассказала о характеристиках нового чипсета Kirin 985

    Премиальные модели Apple iPhone 12 будут иметь плоский экран с окантовкой из нержавеющей стали

    Анонс OnePlus Bullets Wireless Z: недорогие беспроводные наушники с поддержкой быстрой зарядки

    Qualcomm опровергла участие в мошеннических накрутках при тестах, как делала MediaTek

    Honor представил смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

    Google снизила качество съемки камер Nest для домашнего видеонаблюдения

    Team Group представила два накопителя с новейшим модулем охлаждения

    Qualcomm и BOE объединят усилия по разработке гибких дисплеев с 3D-сенсорами Sonic

    Анонс Silicon Power PC60: ультратонкий портативный SSD с USB Type-C

    iQOO Neo 3 станет самым дешёвым смартфоном с Snapdragon 865 и 144-Гц дисплеем

    14 апреля, 2020

    Десктопный Intel Core i9-10900F оказался слабее мобильного AMD Ryzen 9 4900HS

    Анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: мощные флагманы за большие деньги

    Razer выпустила беспроводные наушники для фанатов покемонов

    Redmi представила улучшенную версию популярных TWS наушников Redmi AirDots

    ССЫЛКИ