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Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite: тонкий планшет с невероятно емкой батареей

15 апреля 2020, 19:30





Рынок планшетных компьютеров на Android в последние годы пережил серьезный спад, в результате которого многие производители резко сократили свой каталог этой продукции. Однако корейский гигант Samsung не унывает и продолжает с завидной регулярностью выпускать на рынок новые планшеты. Очередная новинка под названием Galaxy Tab S6 Lite была сегодня анонсирована самым скромным образом, просто появившись на сайте производителя.

Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite


Galaxy Tab S6 Lite оснащен 10,4-дюймовым дисплеем с приличным разрешением WUXGA+ (2000x1200 пикселей). Планшет работает на восьмиядерном процессоре наименование которого не указано. Скорее всего это Exynos 9610 или 9611. Процессор сопряжен с 4 ГБ оперативной памяти, а внутренняя память может быть представлена в вариантах на 64 и 128 ГБ. Хранилище можно расширить за счет карты microSD.

Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite


Планшет оснащен стилусом S-pen, Dolby Atmos, 3,5-мм разъемом для наушников, а также портом USB Type-C. Основная камера представлена датчиком на 8 мегапикселей, а фронтальная имеет разрешение 5 мегапикселей.

Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite


Samsung Galaxy Tab S6 Lite имеет по-настоящему гигантскую батарею емкостью 7040 мАч, на одном заряде котором можно смотреть видео на протяжении 13 часов без перерыва. При этом планшет имеет толщину всего 7 мм, а его вес 467 грамм.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite будет продаваться за $ 350 (26 000 руб.) для варианта с 64 ГБ Wi-Fi и $420 (32 000 руб.) для варианта с 128 ГБ Wi-Fi. Пока неизвестно, когда он поступит в продажу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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