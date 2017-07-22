Пользователи узнали о новых функциях мобильной ОС MIUI 12 компании Xiaomi
15 апреля 2020, 19:51
В октябре 2019 года Xiaomi представила MIUI 11 - собственную разработку мобильной операционной системы для смартфонов и планшетов с открытым исходным кодом, в основе которой использована ОС Android. Несколько недель спустя стало известно, что разработка этой версии ОС прекращена, и теперь Xiaomi приступает к разработке следующей версии - MIUI 12. Ожидается, что ее релиз может состояться уже в ближайшие месяцы.
В преддверии официального запуска новой версии ОС в сети появились скриншоты, позволяющие уже сейчас высказать предположения о новых функциях, которые могут появиться в MIUI 12.
Так, для новой версии готовится новая навигационная панель. Будут обновлены наборы жестов, с помощью которых ведется управление работой MIUI. Существенно переработан и улучшен пользовательский интерфейс работы с камерой. Появился режим работы при слабом освещении (dark mode). Внедрена новая система оповещений.
Среди интересных новинок в функциональной части MIUI 12, которые последнее время детально обсуждают по ставшей доступной китайской бета-версии, прежде всего говорят о совершено новом пользовательском интерфейсе.
Например, пользователь YouTuber рассказал в своем видеоблоге, что Xiaomi планирует добавить функцию Screen Time. С помощью этого инструмента можно будет наблюдать на экране, сколько времени ушло на работу с конкретным приложением. Это сделано для того, чтобы пользователь мог установить предельный интервал времени для работы с приложением и наперед знал, сколько времени еще осталось для работы с ним.
С помощью этой же функции можно будет также узнать, сколько раз мобильное устройство было разблокировано. Это придаст уверенности тем, кто беспокоится, если в их отсутствие кто-то посторонний мог получить доступ к гаджету, например, оставленному на столе.
Еще одна новая функция в MIUI 12 - это режим предотвращения мерцания. Его назначение - минимизировать мерцание в условиях работы при слабом освещении.
Наконец, еще одна новая функция в MIUI 12 - это режим фокусировки (Focus mode). По замыслу он напоминает режим Zen для смартфонов OnePlus. С его помощью можно отключить все входящие уведомления и перейти на бесшумный режим работы. Он продлится определенный период времени: минимум - 20 минут, максимум - 180 минут (3 часа).
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