РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Пользователи узнали о новых функциях мобильной ОС MIUI 12 компании Xiaomi

15 апреля 2020, 19:51



В октябре 2019 года Xiaomi представила MIUI 11 - собственную разработку мобильной операционной системы для смартфонов и планшетов с открытым исходным кодом, в основе которой использована ОС Android. Несколько недель спустя стало известно, что разработка этой версии ОС прекращена, и теперь Xiaomi приступает к разработке следующей версии - MIUI 12. Ожидается, что ее релиз может состояться уже в ближайшие месяцы.

В преддверии официального запуска новой версии ОС в сети появились скриншоты, позволяющие уже сейчас высказать предположения о новых функциях, которые могут появиться в MIUI 12.


MIUI 12 компании Xiaomi


Так, для новой версии готовится новая навигационная панель. Будут обновлены наборы жестов, с помощью которых ведется управление работой MIUI. Существенно переработан и улучшен пользовательский интерфейс работы с камерой. Появился режим работы при слабом освещении (dark mode). Внедрена новая система оповещений.

Среди интересных новинок в функциональной части MIUI 12, которые последнее время детально обсуждают по ставшей доступной китайской бета-версии, прежде всего говорят о совершено новом пользовательском интерфейсе.





Например, пользователь YouTuber рассказал в своем видеоблоге, что Xiaomi планирует добавить функцию Screen Time. С помощью этого инструмента можно будет наблюдать на экране, сколько времени ушло на работу с конкретным приложением. Это сделано для того, чтобы пользователь мог установить предельный интервал времени для работы с приложением и наперед знал, сколько времени еще осталось для работы с ним.

С помощью этой же функции можно будет также узнать, сколько раз мобильное устройство было разблокировано. Это придаст уверенности тем, кто беспокоится, если в их отсутствие кто-то посторонний мог получить доступ к гаджету, например, оставленному на столе.

Еще одна новая функция в MIUI 12 - это режим предотвращения мерцания. Его назначение - минимизировать мерцание в условиях работы при слабом освещении.

Наконец, еще одна новая функция в MIUI 12 - это режим фокусировки (Focus mode). По замыслу он напоминает режим Zen для смартфонов OnePlus. С его помощью можно отключить все входящие уведомления и перейти на бесшумный режим работы. Он продлится определенный период времени: минимум - 20 минут, максимум - 180 минут (3 часа).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Трамп выступил против инициативы Apple-Google совместно бороться с коронавирусом
  • Режим HDR может появиться в приложении Google Camera Go
  • Microsoft поддерживает drag and drop для передачи данных между ПК и Android-смартфоном Samsung
  • Apple и Google будут бороться с коронавирусом при помощи Bluetooth
  • Бесплатный доступ к премиум-аккаунту Google Meet продлен до 30 сентября

    • предыдущая новость
    Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite: тонкий планшет с невероятно емкой батареей

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Мониторинг температуры процессора: просто о важном Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 апреля, 2020

    Пользователи узнали о новых функциях мобильной ОС MIUI 12 компании Xiaomi

    Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite: тонкий планшет с невероятно емкой батареей

    Apple исследует возможность выхода на рынок медицинского оборудования

    Анонс Sharkoon SHP Bronze: мощные блоки питания для любых ПК

    Защищенный смартфон Xiaomi Comet внешне напоминает Black Shark

    Новые вентиляторы Thermaltake Riing Quad имеют четыре независимые зоны подсветки

    Huawei подробнее рассказала о характеристиках нового чипсета Kirin 985

    Премиальные модели Apple iPhone 12 будут иметь плоский экран с окантовкой из нержавеющей стали

    Анонс OnePlus Bullets Wireless Z: недорогие беспроводные наушники с поддержкой быстрой зарядки

    Qualcomm опровергла участие в мошеннических накрутках при тестах, как делала MediaTek

    Honor представил смартфоны Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

    Google снизила качество съемки камер Nest для домашнего видеонаблюдения

    Team Group представила два накопителя с новейшим модулем охлаждения

    Qualcomm и BOE объединят усилия по разработке гибких дисплеев с 3D-сенсорами Sonic

    Анонс Silicon Power PC60: ультратонкий портативный SSD с USB Type-C

    iQOO Neo 3 станет самым дешёвым смартфоном с Snapdragon 865 и 144-Гц дисплеем

    14 апреля, 2020

    Десктопный Intel Core i9-10900F оказался слабее мобильного AMD Ryzen 9 4900HS

    Анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: мощные флагманы за большие деньги

    Razer выпустила беспроводные наушники для фанатов покемонов

    Redmi представила улучшенную версию популярных TWS наушников Redmi AirDots

    ССЫЛКИ