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Huawei подала патентную заявку на дизайн смартфона с раздвижным экраном

15 апреля 2020, 20:58



Всемирная организация по интеллектуальной собственности (ВОИС) недавно опубликовала сводные данные о патентных заявках, поданных на рассмотрение в 2019 году. Как оказалось, наиболее активным заявителем в корпоративной категории оказалась компания Huawei. Ранее сообщалось, что Huawei активно инвестирует в исследования и разработки. Теперь видно, что эта политика уже приносит свои плоды.

Одна из последних патентных заявок, поданных китайской компанией, описывает конструкцию смартфона со раскладываемым экраном. Заявка была подан в Китайское национальное управление по интеллектуальной собственности (CNIPA). Затем ее данные были размещены в глобальной базе данных ВОИС по дизайну.

патент Huawei


Эскизы, подготовленные агентством LetsGoDigital, указывают, что Huawei предложила в качестве изобретения новую конструкцию смартфона со складывающимся экраном. По своему принципу он отчасти напоминает дизайн моделей Mate X и Mate Xs. Однако вместо складываемой конструкции (in-folding design) предложена новая формула с выдвижной конструкцией дисплея (pull-out display design).

патент Huawei


Huawei предложила два варианта нового дизайна.

Первый вариант - модель A. Конструкция предусматривает наличие выдвижного дисплея. Его размер значительно меньше, чем у модели B. Применена гибкая конструкция дисплея, не имеющего рамки. Дисплей можно сдвинуть с правой части назад простым перемещением пальца.





Сзади расположен блок с тремя камерами. Передней камеры у этой модели нет. Чтобы сделать селфи, потребуется перевернуть телефон и воспользоваться основной камерой. Зато благодаря такой конструкции общая полезная площадь дисплея увеличена на 30%.

патент Huawei


Второй вариант, предложенный Huawei, отличается совершенно иной схемой раскрытия. Блок с тремя камерами расположен слева с задней стороны. Гибкий дисплей сдвигается слевв. Выдвижная часть значительно тоньше слева, чем справа. Это объясняется тем, что блок камер расположены тоже слева. Благодаря такой конструкции, полезная площадь экрана может вырасти на 50%.

С точки зрения реализации первый вариант выглядит более практичным.



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