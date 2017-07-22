Анонс iPhone SE 2020: отличная камера и мощь iPhone 11 Pro за $399
15 апреля 2020, 22:30
После нескольких лет слухов Apple, наконец-то, представила iPhone SE 2020, получивший новые технические характеристики, но оставшийся доступным. Новый смартфон от Apple продолжает тенденцию обеспечения флагманского уровня вычислительной мощности в небольшом форм-факторе.
iPhone SE 2020 оснащен 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD. Это дисплей уже заметно больше, чем у предшественника, но все еще мал по-сравнению с другими моделями бренда. Еще один элемент, заимствованный из оригинала, - это повторное использование старых дизайнерских идей, замеченных в предыдущих моделях iPhone. Главным среди заимствованных элементов является использование физической кнопки home и Touch ID, которые были исключены из основных релизов iPhone на протяжении многих лет в пользу безрамочного дизайна и Face ID. Здесь также использовано металлическое шасси с видимой полосой вокруг и стеклянной задней частью для беспроводной зарядки.
iPhone SE защищён от воды и может выдержать погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Так что если пользователь прольёт на него немного кофе, чая или газировки, он будет в порядке. И пыль ему тоже не страшна.
Под капотом iPhone SE работает чипсет Apple A13 - та же SoC, что и у куда более дорогих iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также 3 ГБ оперативной памяти. Apple утверждает, что этот чип обеспечивает в 2,4 раза более высокую производительность, чем процессор A9 в оригинальном iPhone SE, и он на 40 процентов быстрее, чем установленный в iPhone 8 чипсет A11 Bionic. Смартфон поддерживает подключение 802.11 ax Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.
Новый iPhone SE оснащен 12-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/1.8, которая похожа на имеющуюся у iPhone XR , но Apple говорит, что это одна из лучших однокамерная система компании. Это связано с тем, что iPhone SE использует процессор обработки сигналов изображения и нейронный движок в чипе A13, чтобы обеспечить вычислительные преимущества фотографии, которым не смогут соответствовать iPhone 8 и даже iPhone XR.
Например, здесь есть портретный режим с шестью портретными световыми эффектами и настройками глубины. Apple может сделать это без двух линз из-за семантического рендеринга. Есть и ряд других функции камеры, в том числе Smart HDR, благодаря которому камера способна четко фиксировать лица даже с ярким фоном. Камера оснащена функцией оптической стабилизации изображения, автоматически балансом белого и автоматической фокусировкой, которая в три раза быстрее в условиях низкой освещенности по сравнению с предыдущим iPhone SE.
Фронтальная 7-мегапиксельная камера также может снимать портреты с эффектами боке благодаря технологии, называемой монокулярной оценкой глубины. И последнее, но не менее важное: iPhone SE может записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Единственным серьезным недостатком камеры на новом iPhone SE является отсутствие ночного режима.
Новый iPhone SE способен работать 12 часов без подзарядке в режиме постоянного использования интернета, а при прослушивании музыки он продержится 40 часов. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, а также беспроводную зарядку Qi.
Прием предзаказов на iPhone SE стартует в России 23 апреля. Смартфон с 64 Гбайт памяти оценивается в 39 990 рублей, за 44 990 рублей можно будет купить аппарат с 128 ГБ памяти, а за 53 990 рублей - с 256 ГБ флеш-памяти.
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