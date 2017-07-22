Компания be quiet! представила Pure Base 500DX - усовершенствованную версию корпуса Pure Base 500 с акцентом на еще более высокую эффективность охлаждения и расширенными возможностями подсветки.
Pure Base 500DX даёт возможность установки high-end видеокарт длиной до 369 мм и процессорного кулера высотой до 190 мм. В корпусе уместятся до пяти SSD, два из которых - в видимой области основного пространства, или четыре SSD и два HDD. Кожух блока питания и продуманная система размещения кабелей, включая стяжки Velcro и множество крепежных петель, позволяют создать аккуратный интерьер корпуса, а боковая панель из закаленного стекла даст возможность полюбоваться получившейся сборкой.
В конструкции корпуса предусмотрены съёмные пылевые фильтры фронтальной и нижней панелей. Он оснащается тремя вентиляторами Pure Wings 2 140mm со скоростью вращения до 900 об/мин. Всего же в корпусе имеется возможность установки до пяти 140-мм вентиляторов или до шести 120-мм моделей. Есть здесь и возможность установки радиатора водяного охлаждения до 240 мм в верхней или до 360 мм в фронтальной частях корпуса.
Pure Base 500DX впервые в истории be quiet! получил адресуемую RGB подсветку. Корпус имеет две LED полоски с четырнадцатью индивидуально адресуемыми светодиодами на фронтальной панели и одну полоску с десятью светодиодами в верхней части. На фронтальной панели корпуса находится разъём USB 3.1 Gen. 2 Type C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.
Pure Base 500DX появится в России в первой половине мая и будет доступен в чёрном и белом цветах.
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