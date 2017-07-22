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Apple прекращает выпуск iPhone 8

16 апреля 2020, 10:08




Apple наконец представила долгожданный смартфон iPhone SE 2020 с заманчивым ценником всего в 399$. Первое поколение iPhone SE от 2016 года, которое оснащено 4-дюймовым дисплеем, имело тот же ценник. У новой модели уже 4,7-дисплей с новейшим чипсетом Apple A13 Bionic. Дизайн же эта модель заимствует у iPhone 8, выпущенного в 2017 году.

Apple прекращает выпуск iPhone 8


iPhone SE 2020 вышел на рынок в качестве преемника iPhone 8, так что теперь Apple со спокойной душой свернула выпуск iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Эти модели исчезли с официального сайта компании, при этом модель с приставкой плюс еще какое-то время будет продаваться в розничных магазинах компании. Теперь линейка iPhone включает в себя четыре смартфона - iPhone 11 , iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE 2020.

Apple прекращает выпуск iPhone 8


Apple представила iPhone SE 2020 накануне. Этот смартфон получил существенно лучшие характеристики, чем у его предшественника, но при этом остался достаточно доступным по цене. Он оснащен 4,7- дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD. Многие элементы дизайна у этой модели заимствованы от более старых версий iPhone.

Новый iPhone SE оснащен 12-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/1.8, которая похожа на имеющуюся у iPhone XR. Фронтальная камера имеет разрешение 7-мегапикселей и также способна на действительно крутые снимки. iPhone SE способен на 40 часов автономной работы в режиме постоянного просмотра видео. Он поддерживает быструю и беспроводную зарядки. В России предзаказ стартует с 23 апреля. Минимальная цена смартфона - 39990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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