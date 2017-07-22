РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Опубликован список игр, поддерживающих высокую частоту обновления экрана для OnePlus 8 и OnePlus 8 Plus

16 апреля 2020, 10:28



Состоявшийся два дня назад анонс двух наиболее ожидаемых смартфонов 2020 года - OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro - раскрыли главную интригу: какую именно частоту обновления будут иметь на борту новые флагманские аппараты, оснащенные премиальным чипсетом Snapdragon 865.

Теперь известно, что OnePlus 8 будет оснащен 6.55 дюйм AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400х1080) и частотой обновления экрана 90 Гц. Модель OnePlus 8 Pro будет поставляться с 6,78 дюйм AMOLED-дисплеем с разрешением 2K (3168х1440) и частотой обновления 120 Гц, который поддерживает формат HDR+.

OnePlus 8 Plus


При анонсе было отмечено, что модель OnePlus 8 Pro будет использовать также новый чип MEMC, позволяющий повысить качество воспроизведения видео и игр, Оптимизация достигается за счет повышения частоты кадров.

Поддержка частоты обновления 90 и 120 Гц - это идеальное предложение для любителей игр. Однако еще далеко не все игры, доступные для загрузки из Google Play, поддерживают такую высокую частоту обновления. Эта возможность относится к числу премиальных опций для современных игр, хотя разработчики уже стали активно добавлять ее в свои игровые разработки.

Хотя смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Plus и имеют дисплей с высокой частотой обновления, нет никакой гарантии, что загрузив игру, пользователь сможет использовать ее с топовой частотой.





Далее представлен список игр, поддерживающих высокую частоту обновления. Выбирая их, можно быть уверенным, что они идеально подходят для OnePlus 8 или OnePlus 8 Plus.

Игры, которые поддерживают высокую частоту обновления 90 и 120 Гц (на 16 апреля 2020 года):

1945 Ace Force: Joint Combat - 120fps

Airline Commander - 120fps
Alto's Adventure - 120fps
Alto's Oddysey - 120fps
Armajet - 120fps
Assassins Creed Rebellion - 120fps
Auto Chess - 120fps

Badland Brawl - 120fps
BanG Dream! Girls Band Party! - 90fps
Ballz - 120fps
Ballz Bounce - 120fps
Batman: The Enemy Within - 120fps
Battlelands Royale - 120fps
Bendy in Nightmare Run - 120fps
Blade Bound: Hack and Slash of Darkness Action RPG - 120fps
Blades of Brim - 120fps
Bleach Brave Souls - 120fps
Boggle With Friends: Word Game - 120fps
Bombastic Brothers - 120fps
Bomb Squad - 120fps
Brawl Stars - 120fps (60fps in Menus)
Breakneck - 120fps

Card Thief - 120fps
CATS: Crash Arena Turbo Stars - 120fps
Chameleon Run - 120fps
Chicken Jump - 120fps
Chilly Snow - 120fps
Cover Fire - 120fps
CSR Racing 2 - 120fps

DARIUSBURST -SP- - 120fps
Dead Target - Offline Zombie Shooter - 120fps
Dead Trigger 2 - 120fps
Deer Hunter 2018 - 120fps
Deus Ex Go - 120fps
Dokdo - 120fps
Don't Starve - 120fps
Don't Starve: Shipwrecked - 120fps
DOTA Underlords - 60-120fps
Dub Dash - 120fps
Durango: Wild lands - 120fps

Epic Battle Simulator - 120fps
Epic Battle Simulator 2 - 120fps
Eternium - 120fps

Falling Ballz - 120fps
Final Fantasy XV Pocket Edition - 120fps
Flaming Core - 120fps
Frag Pro Shooter - 120fps
FZ9 Timeshift - 120fps

Gear.Club - True Racing - 120fps
Golf Clash - 120fps
Golf Star - 120fps
Google Earth - 120fps
Grimvalor - 120fps
Groove Coaster 2 - 120fps
Grow Kingdom - 120fps

Heart Star - 65fps
Hill Climb 2 - 120fps
Hitman Go - 120fps

Injustice 2 - 120fps
Into Mirror - 120fps
Into the Dead - 120fps

King Of Sails : Royal Navy - 120fps

Lara Croft Go - 120fps
Lara Croft: Relic Run - 120fps
Legendary: Game of Heroes - 120fps
Lemmings - Puzzle Adventure - 120fps

Magic Rampage - 120fps
Man or Vampire - 120fps
Marvel Contest of Champions - 120fps
MaskGun Multiplayer FPS - 120fps
Minecraft - 120fps
Minecraft Earth - 120fps
Mini DAYZ: Zombie Survival - 120fps
Mini Metro - 120fps
Modern OPS - 120fps
Mortal Kombat - 120fps

Nonstop Knight 2 - 120fps

Oddmar - 120fps
OK Golf - 120fps

Pac-Man - 120fps
Pac-Man 256 - 120fps
Payback 2 - The Battle Sandbox - 120fps
PAC-MAN Pop - 120fps
Perfect Slices - 120fps
Pinout - 70fps
Pixel Gun 3D - 120fps
Plague Inc - 120fps
Pumped BMX 3 - 120fps

Rayman Adventures - 120fps
Real Racing 3 - 120fps
Rebel Inc - 120fps
Riptide GP: Renegade - 120fps
Robot Warfare - 100fps
Rocket Sky - 120fps
Rope Hero - 120fps

Sandballs - 120fps
Shadow Fight 2 - 120fps
Shadow Fight 3 - 120fps
Shadowgun: Legends - 120fps
Shadowmatic - 120fps
Shining Force Classics - 120fps
SimCity BuildIt - 70fps
Skullgirls - 120fps
Smashing Rush - 120fps
Sonic Dash - 120fps
Sonic Dash 2 - 120fps
Soul Knight - 120fps
Sonic the Hedgehog Classic - 120fps
Space Armada: Galaxy Wars - 120fps
Star Forces: Space Shooter - 70fps
Space Commander - 120fps
Space Jet: Space ships galaxy game - 120fps
Stick War: Legacy - 120fps
Streets of Rage 2 Classic - 120fps
Subdivision Infinity - 120fps
Subway Surfers - 120fps
Summoners War - 120fps
Super Samurai Rampage - 120fps

Temple Run 2 - 120fps
The Silent Age - 120fps
The Walking Dead: Road to Survival - 120fps
The Wolf Among Us - 120fps
Tiny Room Stories: Town Mystery - 120fps - (Puzzle)
Toon Blast - 120fps
Traffic Rider - 120fps
Trials Frontier - 120fps

UNKILLED - Zombie FPS Shooting - 120fps

Vainglory - 120fps
Vendetta Online - 120fps

Warhammer 40,000: Space Wolf - 120fps
Wonder Tactics - 120fps
WWE: Champions 2019 - 120fps

Zen Pinball - 100fps



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • NASA построит карты коралловых рифов в океане с помощью игры NeMO-Net
  • OnePlus объявила игровой конкурс Crackables 2.0 с призовым фондом $10 000
  • Sony показала новый контроллер DualSense для PlayStation 5
  • Amazon готовит к старту облачный игровой сервис Project Tempo
  • Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум на фоне коронавируса

    • следующая новость
    SilentiumPC представила блоки питания с саморегулирующимся охлаждением

    предыдущая новость
    Apple прекращает выпуск iPhone 8

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Мониторинг температуры процессора: просто о важном Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 апреля, 2020

    Анонс ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G: компактная и шустрая видеокарта для плат Mini-ITX

    Lenovo планирует начать производство материнских плат

    Анонс MSI Optix MAG301CR: сверхширокий игровой монитор с частотой обновления 200 Гц

    Samsung будет использовать программируемые чипсеты Xilinx в сетевом оборудовании для 5G

    SilentiumPC представила блоки питания с саморегулирующимся охлаждением

    Опубликован список игр, поддерживающих высокую частоту обновления экрана для OnePlus 8 и OnePlus 8 Plus

    Apple прекращает выпуск iPhone 8

    be quiet! выпустила корпус Pure Base 500DX с адресуемой RGB-подсветкой

    15 апреля, 2020

    Анонс iPhone SE 2020: отличная камера и мощь iPhone 11 Pro за $399

    Huawei подала патентную заявку на дизайн смартфона с раздвижным экраном

    Пользователи узнали о новых функциях мобильной ОС MIUI 12 компании Xiaomi

    Анонс Samsung Galaxy Tab S6 Lite: тонкий планшет с невероятно емкой батареей

    Apple исследует возможность выхода на рынок медицинского оборудования

    Анонс Sharkoon SHP Bronze: мощные блоки питания для любых ПК

    Защищенный смартфон Xiaomi Comet внешне напоминает Black Shark

    Новые вентиляторы Thermaltake Riing Quad имеют четыре независимые зоны подсветки

    Huawei подробнее рассказала о характеристиках нового чипсета Kirin 985

    Премиальные модели Apple iPhone 12 будут иметь плоский экран с окантовкой из нержавеющей стали

    Анонс OnePlus Bullets Wireless Z: недорогие беспроводные наушники с поддержкой быстрой зарядки

    Qualcomm опровергла участие в мошеннических накрутках при тестах, как делала MediaTek

    ССЫЛКИ