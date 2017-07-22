Опубликован список игр, поддерживающих высокую частоту обновления экрана для OnePlus 8 и OnePlus 8 Plus
16 апреля 2020, 10:28
Состоявшийся два дня назад анонс двух наиболее ожидаемых смартфонов 2020 года - OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro - раскрыли главную интригу: какую именно частоту обновления будут иметь на борту новые флагманские аппараты, оснащенные премиальным чипсетом Snapdragon 865.
Теперь известно, что OnePlus 8 будет оснащен 6.55 дюйм AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400х1080) и частотой обновления экрана 90 Гц. Модель OnePlus 8 Pro будет поставляться с 6,78 дюйм AMOLED-дисплеем с разрешением 2K (3168х1440) и частотой обновления 120 Гц, который поддерживает формат HDR+.
При анонсе было отмечено, что модель OnePlus 8 Pro будет использовать также новый чип MEMC, позволяющий повысить качество воспроизведения видео и игр, Оптимизация достигается за счет повышения частоты кадров.
Поддержка частоты обновления 90 и 120 Гц - это идеальное предложение для любителей игр. Однако еще далеко не все игры, доступные для загрузки из Google Play, поддерживают такую высокую частоту обновления. Эта возможность относится к числу премиальных опций для современных игр, хотя разработчики уже стали активно добавлять ее в свои игровые разработки.
Хотя смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Plus и имеют дисплей с высокой частотой обновления, нет никакой гарантии, что загрузив игру, пользователь сможет использовать ее с топовой частотой.
Sandballs - 120fps
Shadow Fight 2 - 120fps
Shadow Fight 3 - 120fps
Shadowgun: Legends - 120fps
Shadowmatic - 120fps
Shining Force Classics - 120fps
SimCity BuildIt - 70fps
Skullgirls - 120fps
Smashing Rush - 120fps
Sonic Dash - 120fps
Sonic Dash 2 - 120fps
Soul Knight - 120fps
Sonic the Hedgehog Classic - 120fps
Space Armada: Galaxy Wars - 120fps
Star Forces: Space Shooter - 70fps
Space Commander - 120fps
Space Jet: Space ships galaxy game - 120fps
Stick War: Legacy - 120fps
Streets of Rage 2 Classic - 120fps
Subdivision Infinity - 120fps
Subway Surfers - 120fps
Summoners War - 120fps
Super Samurai Rampage - 120fps
Temple Run 2 - 120fps
The Silent Age - 120fps
The Walking Dead: Road to Survival - 120fps
The Wolf Among Us - 120fps
Tiny Room Stories: Town Mystery - 120fps - (Puzzle)
Toon Blast - 120fps
Traffic Rider - 120fps
Trials Frontier - 120fps
UNKILLED - Zombie FPS Shooting - 120fps
Vainglory - 120fps
Vendetta Online - 120fps
Warhammer 40,000: Space Wolf - 120fps
Wonder Tactics - 120fps
WWE: Champions 2019 - 120fps
Zen Pinball - 100fps
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