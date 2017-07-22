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SilentiumPC представила блоки питания с саморегулирующимся охлаждением

16 апреля 2020, 11:21




Компания SilentiumPC представила обновленные серии блоков питания Vero L3 и Vero M3, которые теперь доступны на европейском рынке. Эти блоки питания имеют сертификацию Bronze и используют в своей конструкции DC-DC преобразователи, а значит надежны и высокоэффективны. Как подчеркивают в компании Vero L3 и Vero M3 отлично подойдут для работы в самых мощных ПК.

SilentiumPC представила блоки питания с саморегулирующимся охлаждением


В конструкции Vero L3 и Vero M3 использованы надежные компоненты, такие как электролитические конденсаторы TEAPO. Блоки оснащены защитой от короткого замыкания и от различных перегрузок, в том числе и связанных с работой электросети.

SilentiumPC представила блоки питания с саморегулирующимся охлаждением


Отдельно стоит отметить, что активное и бесшумное охлаждение блока питания обеспечивается предустановленным 120-мм вентилятором, который сконструирован, так чтобы минимизировать возможный шум. Для этого предусмотрен гидравлический подшипник, а скорость вращения вентилятора напрямую зависит от нагрузки на блок питания. Так, скорость вращения вентилятора всегда остается ниже 1000 об/мин до нагрузки блока питания 70%, чтобы сэкономить энергию и свести к минимуму звук.

SilentiumPC представила блоки питания с саморегулирующимся охлаждением


Модели Vero L3 и M3 оборудованы гибкими плоскими кабелями. Благодаря таким свойствам этих кабелей их прокладка значительно проще. Кроме того, они менее заметны благодаря черному цвету кабеля и разъемов.

SilentiumPC предоставляет заводскую гарантию в 3 года на свои блоки питания, а вот цены на комплектующие для ПК пока не объявлены.



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