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Samsung будет использовать программируемые чипсеты Xilinx в сетевом оборудовании для 5G

16 апреля 2020, 11:42



Xilinx, американская компания по разработке и производству интегральных микросхем программируемой логики, объявила о победе в тендере на поставку микросхем для поддержки сетевого оборудования 5G, готовящееся к выпуску компанией Samsung.

Для внедрения аппаратных решений Xilinx будет применять в оборудовании сетевой инфраструктуры 5G свою фирменную адаптивную архитектуру Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP). Она была представлена в 2018 году компанией Xilinx как революционная технология, обеспечивающая существенный прирост производительности и эффективности оборудования, которое значительно превосходит то, что способны обеспечить традиционные архитектуры, выстроенные на базе широкораспространенных CPU и GPU.


Xilinx


Корпорация Samsung активно наращивала свой бизнес в области разработки инфраструктуры для строительства мобильных сетей в последние несколько лет. Ее аппаратные решения уже используются для возведения сетей 5G различными телеком-операторами в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и США.

В своих решениях Samsung собирается использовать программируемый чипсет Versil от Xilinx. Он способен формировать особые вычислительные возможности для сетевого оборудования, работающего для 5G. Согласно имеющейся информации, речь идет о применении технологии Beamforming, позволяющей оборудованию формировать направленный луч в сторону принимающего беспроводной сигнал устройства. Благодаря этому, удается существенно повысить объем передаваемых данных по сравнению с тем, что доступно в оборудовании для сетей предыдущего поколения.





Необходимость применения такой технологии объясняется тем, что сети 5G являются довольно сложными по своей природе. Скорость передачи данных и особенности покрытия в них могут сильно различаться в зависимости от типа используемой технологии 5G.

Так, область охвата низкочастотной базовой станции 5G (600-700 МГц) обычно составляет несколько сотен квадратных километров, обеспечивая скорость загрузки от 30 до 250 Мбит/с. Если базовая станция 5G работает в средней полосе частот (2,5/3,5 ГГц), то область ее действия снижается до нескольких квадратных километров, скорость передачи данных при этом существенно растет и составляет от 100 до 900 Мбит/с. Если же базовая станция 5G работает в области высоких частот (в миллиметровом диапазоне mmWave / 24-39 ГГц), то ее сигнал будет доступен только из соседних домов, зато на скоростях от 1 до 3 Гбит/с.

Особенность Xilinx состоит в том, что компания выпускает программируемые чипсеты. Они могут динамически адаптироваться к меняющимся потребностям объема производимых вычислений. На базе чипсета Versal будет выстраиваться гибкая и масштабируемая платформа для сетевого оборудования Samsung 5G, которая позволит удовлетворить требованиям телеком-операторов в различных странах и регионах. Это особенно важно, потому что политика развития сетей 5G сильно различается для разных стран мира.



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