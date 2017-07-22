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Анонс MSI Optix MAG301CR: сверхширокий игровой монитор с частотой обновления 200 Гц

16 апреля 2020, 12:30


Компания MSI представила сегодня очередной игровой монитор Optix MAG301CR. Новинка имеет диагональ 30 дюймов, разрешение 2560x1080 пикселей, частоту обновление 200 Гц и время отклика всего 1 мс. В сочетании с технологией FreeSync частота обновления монитора может синхронизироваться с графическим процессором для более плавного геймплея. Компания обещает, что с этим монитором истинный геймер испытает полное погружение в играх с самой современной графикой.

Анонс MSI Optix MAG301CR


MSI Optix MAG301CR - это сверхширокий изогнутый монитор с соотношением сторон 21:9, который позволит геймерам работать сразу с несколькими окнами в режиме многозадачности. Optix MAG301CR дополнительно усилен игровым OSD-приложением, которое позволяет управлять дисплеем монитора с помощью программного обеспечения. Пользователь сможет настроить параметры отображения в приложении, а монитор автоматически примет их при первом включении. Наконец, приложение Gaming OSD также позволяет использовать внутриигровые горячие клавиши для настройки параметров дисплея.



Optix MAG301CR оснащен технологией HDR, которая позволяет получать изображения с большей детализацией, широким диапазоном цветов, делая картинку аналогичной тому, что видит человеческий глаз. Этот монитор также умеет автоматически осветлять более темные детали и наоборот преобразовывать слишком яркие образы в более приятные для восприятия.

Монитор может похвастаться наличием самых разнообразных портов - USB 3.2 и Type-C, HDMI и DisplayPort, а также разъемом для наушников. Еще одна приятная мелочь - это регулировка высоты в пределах 130 мм.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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