Анонс MSI Optix MAG301CR: сверхширокий игровой монитор с частотой обновления 200 Гц
16 апреля 2020, 12:30
Компания MSI представила сегодня очередной игровой монитор Optix MAG301CR. Новинка имеет диагональ 30 дюймов, разрешение 2560x1080 пикселей, частоту обновление 200 Гц и время отклика всего 1 мс. В сочетании с технологией FreeSync частота обновления монитора может синхронизироваться с графическим процессором для более плавного геймплея. Компания обещает, что с этим монитором истинный геймер испытает полное погружение в играх с самой современной графикой.
MSI Optix MAG301CR - это сверхширокий изогнутый монитор с соотношением сторон 21:9, который позволит геймерам работать сразу с несколькими окнами в режиме многозадачности. Optix MAG301CR дополнительно усилен игровым OSD-приложением, которое позволяет управлять дисплеем монитора с помощью программного обеспечения. Пользователь сможет настроить параметры отображения в приложении, а монитор автоматически примет их при первом включении. Наконец, приложение Gaming OSD также позволяет использовать внутриигровые горячие клавиши для настройки параметров дисплея.
Optix MAG301CR оснащен технологией HDR, которая позволяет получать изображения с большей детализацией, широким диапазоном цветов, делая картинку аналогичной тому, что видит человеческий глаз. Этот монитор также умеет автоматически осветлять более темные детали и наоборот преобразовывать слишком яркие образы в более приятные для восприятия.
Монитор может похвастаться наличием самых разнообразных портов - USB 3.2 и Type-C, HDMI и DisplayPort, а также разъемом для наушников. Еще одна приятная мелочь - это регулировка высоты в пределах 130 мм.
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