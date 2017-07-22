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Lenovo планирует начать производство материнских плат

16 апреля 2020, 13:49




Известный производитель мобильных устройств - компания Lenovo, по слухам, собирается вступить в когорту таких мастодонтов, как ASUS, MSI, ASRock и многих других. Lenovo планирует начать производство материнских плат под своим брендом Legion .

Lenovo планирует начать производство материнских плат


В сеть даже просочились изображения двух материнских плат с брендом Lenovo Legion, выполненных в нестандартном форм-факторе. Также, если верить слухам, платформы Lenovo будут поддерживать работу с процессорами Intel, а в частности, речь идет, о разработке плат на наборах логики серий Intel 300 Series и Intel 400 Series. Это касается чипов Intel поколений Coffee Lake и Comet Lake-S. Любители же самостоятельной сборки ПК и просто гики смогут сформировать свой собственный игровой компьютер на основе этой материнской платы.

Lenovo планирует начать производство материнских плат


Известно, что платы Lenovo Legion будут иметь на борту четыре слота для модулей памяти, разъемы М.2 под твердотельные накопители, модуль беспроводной связи. Никакой конкретики о сроках выходы новых плат на рынок неизвестно, но в целом, будет очень интересно понаблюдать за развитием ситуации и попыткой Lenovo обозначить себя в качестве игрока на рынке материнских плат.

Последним устройством Lenovo, вышедшим на рынок, стал бюджетный смартфон Lenovo A7, появившийся в продаже несколько дней назад. Он оснащен 6,09-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и плотностью пикселей 320 ppi. Под капотом трудится чипсет Unisoc с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,6 Ггц в паре с двумя гигабайтами оперативной памяти.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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